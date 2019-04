Alexander Volchkov: “Es mi deseo mostrarle al público hondureño nuestro arte”

Tegucigalpa, Honduras

Esta noche, el telón del Teatro Nacional Manuel Bonilla se abrirá para dar paso a un espectáculo como ningún otro. Por primera vez en territorio hondureño, Grandes Estrellas del Ballet Ruso ofrecerá una única función en donde los principales bailarines del Ballet Bolshoi, Mariinsky y Mikhailovsky se unirán para evidenciar que su fama y prestigio obtenido a nivel mundial son solo el reflejo de su talento escénico, su pasión por la danza y su compromiso con el arte. La cita tendrá lugar hoy martes 2 de abril a partir de las 7:00 PM. A continuación, una entrevista exclusiva que EL HERALDO realizó a Alexander Volchkov, bailarín principal del Ballet Bolshoi de Moscú, y la figura principal de la presentación.



Su llegada al país, junto con la de las demás estrellas del ballet ruso, es esperada por muchos. ¿Qué siente al saber que cientos de personas ansían verlos en escena?

Gracias, es un verdadero honor y a la vez una responsabilidad muy grande. Es mi deseo mostrarle al público hondureño nuestro arte. Quiero dar lo mejor de mí para que todos sean agradados y gusten mucho del espectáculo.



¿Cómo fue que decidió visitar por primera vez Honduras y mostrar su talento del otro lado del charco?

Fue algo hablado con la empresa que nos representa en América Latina. Como nunca hemos visitado Honduras, dijimos si sin dudarlo; una nueva cultura, una nueva experiencia y una nueva oportunidad de que el público nos conozca. Una combinación perfecta.



¿Qué tipo de espectáculo será el que se ofrezca una vez que se abran los telones del Teatro Nacional Manuel Bonilla?

Sin duda un espectáculo muy lindo. Igualmente, muy rico, luego de tantos años de tradición y demasiada preparación por parte de todos nosotros. Nuestra presentación incluye un componente histórico muy valioso. Las mejores escuelas de ballet del mundo reunidas en un solo escenario. Un verdadero lujo artístico que seguro robará un gran número de aplausos.



¿Habrá ritmos o variantes del ballet que se mezclen para dar paso a piezas un poco más contemporáneas?

La verdad no. Nuestro programa es 100% clásico e incluye obras conocidas por todos: “El lago de los cisnes”, “La bella durmiente”, “El cascanueces”, “Don Quijote”, entre muchos otros.





Alexander Volchkov compartirá su pasión por el ballet durante

su primera visita a Honduras.





Usted, como bailarín principal del Ballet Bolshoi, ¿qué siente al acompañarse de estrellas de otras grandes escuelas?

Este es un espectáculo en donde todos somos solistas, un show de únicamente estrellas en el escenario. No tenemos cuerpo de baile, así que todos los que venimos somos primeras figuras en los diferentes teatros en donde trabajamos: el Mariinsky, el Mikhailovsky y el Bolshoi... Así que claro, no solo me verán a mí hacer varios números solo, sino también a mis compañeros, que son muy buenos en lo que hacen.



En Honduras, el ballet quizá no es tan popular como en otros países que haya visitado anteriormente. ¿Es esto alguna desventaja para el show o lo considera la oportunidad perfecta para enamorar a un nuevo público?

El ballet es amado en todo el mundo. Por lo general, al público le gusta mucho, y cuando es un buen ballet, aún más. Así que estamos seguros de que esta visita se convertirá en un semillero y dejará huella. Es un gusto ir por varios países, dejando un poco de nosotros y dando lo mejor en el escenario cada vez que salimos a escena.



¿Cuál es la expectativa ante el recibimiento del show en un nuevo país?

En mi caso personal, nunca he ido a Honduras, pero estoy seguro de que me llevaré la mejor impresión. Puedo decir con antelación que tendremos el teatro lleno, como en todos los países del mundo que ya hemos visitado.



Por último, ¿qué invitación hace a los hondureños para que se animen a formar parte de un espectáculo nunca antes visto en el país?

Como lo has dicho, es algo nunca antes visto; una gala de ballet con grandes estrellas de las escuelas más importantes de Rusia. Este es un show tanto para el que ama el ballet como para el que no gusta del él. Les encantará



Boletería disponible

Grandes Estrellas del Ballet Ruso se presentará hoy martes 2 de abril a las 7:00 PM en el Teatro Nacional Manuel Bonilla. Las entradas están a la venta en Todoticket, tanto en línea como en sus tiendas físicas. El espectáculo se presentará en Honduras gracias al patrocinio de EL HERALDO y demás empresas.