Ariana Grande participa en video de Victoria Mónet y la tildan de lesbiana

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Medios internacionales tildan a Ariana Grande de lesbiana, luego de participar en un video junto a la estadounidense Victoria Mónet.



La joven, de 25 años, menciona en una de las partes de la canción llamada "Monopoly" que le gustan las mujeres, o al menos eso interpretaron sus fans.



"Me gustan las mujeres y hombres", menciona parte de la letra que canta Grande.

After coming out, this thanksgiving coulda went waaaay left!! But she love meeeee how I am and I ’m so happy ????????????