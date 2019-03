Hija de Angélica Rivera en Instagram: "Mi mamá es la mujer más fuerte que conozco"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Sofía Castro dedicó un emotivo mensaje acompañado de una fotografía a través de Instagram a su madre Angélica Rivera.



En la imagen publicada por la joven de 22 años se aprecia la felicidad de la ex primera dama de México.



La hija del "güero" Castro festejó la sonrisa y fortaleza de "La Gaviota", la cual dejó plasmada en la imagen que compartió en la red social, donde reveló el momento en que tomó la instántanea y todo lo que significa su madre, la que "no se deja vencer".



"Me acuerdo cuando le tomé esta foto a mi mamá, por estar jugando logré tomar un bonito momento de ella... ella así como la ves con esa sonrisa, es la mujer más fuerte y hermosa que conozco... no se deja vencer por nada y le agradezco a la vida por ELLA", escribió Castro en su publicación.



En febrero de 2019, la protagonista de la telenovela "Destilando amor" confirmó haberse divorciado del expresidente Enrique Peña Nieto.





El mensaje que compartió la hija de Angélica Rivera en su cuenta de Instagram.