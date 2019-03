Kris Humphries, exesposo de Kim Kardashian, habla por primera vez tras ocho años de su divorcio

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. -El famoso jugador de básquetbol, Kim Humphries, anunció su retiro de las canchas y al mismo tiempo confesó lo que sufrió cuando se divorcio de Kim Kardashian.



"A ver, yo debería haber sabido en qué me estaba metiendo. No era consciente de lo mucho que iba a cambiar mi vida, desde luego. Pero lo que me molesta de verdad es escuchar a la gente decir que fue todo una farsa. Hay muchos aspectos de ese mundo que no son completamente ciertos, pero en lo que respecta a nuestra relación, era cien por cien real", expresó el jugador en un comunicado.

"Cuando empezó a resultar evidente que las cosas no estaban funcionando... ¿qué puedo decir? Fue lo peor. Nunca resulta sencillo afrontar el bochorno que implica pasar por algo así, frente a tu familia y a tus amigos... Pero cuando además debes hacerlo enfrente de todo el mundo, de manera tan pública, resulta brutal", continuó.



Esa fue una de las experiencias que le han cambiado la vida asegura. "Hubo un año en que atravesé un mal momento. No quería ni salir de casa. Sentía... no sé... que el mundo me odiaba, sin conocerme siquiera".



Humphries reconoce que durante el proceso de divorcio deseó ser cualquier otra persona. Fue abucheado masivamente durante los partidos de básquetbol.

