Cardi B responde a las acusaciones: "Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. -Un video en el que la rapera Cardi B confiesa que drogaba y robaba a los hombres con los que tenía relaciones sexuales ya es tendencia en las redes sociales, hecho que la cantante respondió.



"Siempre diré mi verdad. Todo lo que puedo hacer ahora es ser mejor para mí, mi familia y mi futuro", comienza el mensaje que posteó en su cuenta de Instagram.



"Estoy viendo en las redes sociales que un video que hice hace 3 años ha vuelto a aparecer, donde hablé de cosas que tenía que hacer en mi pasado, y que bien o mal sentí que tenía que hacer para vivir mejor", dice el comunicado de la rapera.

Cardi continúa diciendo que no pretende ser perfecta y que "nunca puse esas cosas en mi música porque no estoy orgullosa de eso y siento la responsabilidad de no glorificarlo".



Sin embargo, dice sentirse "bendecida" por haber salido de esa situación, pero sabe que "muchas mujeres no lo han hecho".



"Si eran o no malas decisiones en ese momento, hice lo que tenía que hacer para sobrevivir", asegura en su texto.

Este fue el mensaje de Cardi B.

