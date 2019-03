Cardi B responde a las acusaciones de robo: "Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. -Un video en el que la rapera Cardi B confiesa que drogaba y robaba a los hombres con los que tenía relaciones sexuales ya es tendencia en las redes sociales. La cantante respondió a través de sus perfiles oficiales las razones que la orillaron a hacerlo.



"Siempre diré mi verdad. Todo lo que puedo hacer ahora es ser mejor para mí, mi familia y mi futuro", comienza el mensaje que posteó en su cuenta de Instagram.



"Estoy viendo en las redes sociales que un video que hice hace 3 años ha vuelto a aparecer, donde hablé de cosas que tenía que hacer en mi pasado, y que bien o mal sentí que tenía que hacer para vivir mejor", dice el comunicado de la rapera.

Cardi continúa diciendo que no pretende ser perfecta y que "nunca puse esas cosas en mi música porque no estoy orgullosa de eso y siento la responsabilidad de no glorificarlo".



Sin embargo, dice sentirse "bendecida" por haber salido de esa situación, pero sabe que "muchas mujeres no lo han hecho".



"Si eran o no malas decisiones en ese momento, hice lo que tenía que hacer para sobrevivir", asegura en su texto.

Este fue el mensaje de Cardi B.

