Actor Michael Madsen es arrestado por conducir ebrio

El actor de 61 años no sufrió lesiones. Foto AP

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. -El actor Michael Madsen fue detenido y arrestado por conducir en estado de ebriedad.



La policía del condado de Los Ángeles dijo que Madsen manejaba una Land Rover cuando chocó contra un poste en Malibu, California, alrededor de las 8:00 de la noche del domingo.



El actor de 61 años, conocido por películas de Quentin Tarantino como "Reservoir Dogs" y "Kill Bill", no sufrió lesiones.



Agentes lo interrogaron y luego lo arrestaron. Su nivel de alcohol en la sangre no estaba disponible de inmediato. Salió en libertad el lunes por la mañana.



Un publicista de Madsen no respondió de inmediato un email en busca de comentarios.

Le puede interesar: Barbara Palvin, la nueva modelo de Victoria's Secret considerada de 'talla grande'