Los 10 personajes que mueren en The Walking Dead a manos de Alpha

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A solo dos capítulos del final de la temporada nueve de The Walking Dead muchos esperan con ansias el saber qué sigue, especialmente después de que Alpha, líder de los Susurradores, no perdona que se hayan llevado a su hija Lydia, además de que expusieran a su comunidad.

Muchos esperan un enfrentamiento entre Susurradores y los Sobrevivientes, quienes buscarán venganza por invadir su territorio.



En The Walking Dead 9x15: The Calm Before, varios Sobrevivientes, entre ellos Carol, Daryl, Michonne y Yumiko, salen a patrullar mientras otros disfrutan de la "feria". Ellos terminan bajo la custodia de Alpha, pero luego son liberados.



Se han filtrado escenas donde los sobrevivientes regresan a Hilltop y se encuentran con la frontera tomada por Susurradores, pero lo más trascendental son 10 estacas que tienen 10 cabezas clavadas en sus puntas.



Estos son los 10 personajes que mueren:

Ozzy

Alek

DJ

Frankie

Tammy Rose

Addy

Rodney

Tara

Enid

Henry



Con estas muertes la serie se sale completamente de los libros, pues la historia fue cambiada.