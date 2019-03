Pedro Capó saborea su éxito internacional con “Calma”

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. - Luego de casi dos décadas de trayectoria, Pedro Capó celebra su máximo éxito internacional con “Calma”, aunque no tanta... El cantante puertorriqueño dice que el revuelo que ha causado esta canción y su remix lo ha tenido trabajando y viajando sin parar.



“Calma con prisa, yo le digo, porque estamos pa’ arriba y pa’ abajo trabajando mucho gracias a Dios, disfrutándolo y con la intención de estar presente en cada paso, pues todo en la vida es efímero”, dijo Capó esta semana en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Pero en algún momento tendremos que pensar en otras canciones y quiero gozarme todo esto que está llegando en este momento tan bonito”.



El remix de “Calma”, con su compatriota Farruko, entró esta semana a la lista Hot 100 de Billboard, cinco meses después de su debut. Ha pasado meses en los primeros lugares de las listas de popularidad alrededor del mundo y recientemente su video, que suma más de 784 millones de vistas, encabezó las listas globales de YouTube por cuarta ocasión. El jueves, además, fue nombrado canción de pop urbano del año en la primera edición de los premios Tu Mundo Urbano, que se entregaron en San Juan.



“Es increíble. Yo todavía estoy que ni me lo creo. Estoy asimilando todas estas bendiciones, todo este éxito que está pasando con ‘Calma’, a cierto ritmo interesante”, dijo Capó.



La versión original de “Calma”, un tema de pop romántico con sabor tropical, salió en julio del 2018 y comenzó a calar en el gusto popular. Capó dijo que nació de una manera “súper inocente, muy honesta”, un día que estaba con sus músicos en el estudio de grabación.

“No estábamos buscando un sencillo, no estábamos buscando un éxito. Escribimos por escribir conectando con una estampa que es bien de nosotros los puertorriqueños y los caribeños que es ir a la playa”, explicó, al tiempo que recordó que de niño iba los domingos a la playa con su madre para desconectarse de cualquier preocupación y disfrutar del presente. “De ahí nace la canción”.



Para su sorpresa, Farruko le escribió que le encantaba, y una semana después lo contactó de nuevo para decirle que había conectado mucho con el tema y que le gustaría hacer un remix.



Desde entonces sus compromisos profesionales no han parado. Capó actualmente está en una gira promocional que intercala con actuaciones y conciertos. El 27 de marzo se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, y en los próximos meses tiene previsto viajar a Estados Unidos, España e Italia. Y la lista se sigue ampliando.



Nieto del cantante puertorriqueño Bobby Capó y de Irma Nydia Vázquez, Miss Puerto Rico 1948, Capó debutó en la década de 1990 como guitarrista y vocalista del grupo Marka Registrada y en el 2007 se lanzó como solista con el disco “Fuego y amor”. A éste le siguieron “Pedro Capó” (2009)”, Aquila” (2014) y “En letra de otro” (2017), un álbum de versiones con un documental que el pasado noviembre fue laureado con el Latin Grammy al mejor video versión larga.



También ha actuado en musicales teatrales en Nueva York como “The Sweet Spot” en el Teatro Apollo y “CELIA: La vida y la música de Celia Cruz” off-Broadway, y en películas como “Shut Up And Do It!” y “Paraiso Travel”.



A sus 38 años recibe el superéxito de “Calma” “centrado, maduro, y con ganas de gozármelo, de disfrutarlo y maximizarlo también, en todas sus posibilidades”.



“Ya estoy en un momento que el cuerpo me pide canciones originales”, dijo Capó sobre sus próximos pasos. “Llevo escribiendo por mucho tiempo... canciones para mí y para otros artistas, así que tenemos repertorio”.



Sólo espera que “Calma” le dé “un chancecito” para soltar su nueva música, pero estima que un primer sencillo podría salir en mayo.

