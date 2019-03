Alfonso Cuarón encabeza lista de nominados a la 6a entrega de los Premios Platino

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. -Lista de nominados a la 6a entrega anual de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, según se anunció el jueves. Los Premios Platino se entregarán el 12 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret de la Riviera Maya en México.



Película Iberoamericana de Ficción: “Campeones”, “La Noche de 12 años”, “Pájaros de Verano”, “Roma”.



Dirección: Alfonso Cuarón, “Roma”; Alvaro Brechner, “La Noche de 12 años”, Cristina Gallego y Ciro Guerra, “Pájaros de Verano”, Javier Fesser, “Campeones”.



Guion: Alfonso Cuarón, “Roma”; Alvaro Brechner, “La Noche de 12 años”; David Marqués y Javier Fesser, “Campeones”; Marcelo Martinessi, “Las Herederas”.



Interpretación masculina: Antonio de la Torre, “El Reino”; Javier Bardem, “Todos lo saben”; Javier Gutiérrez, “Campeones”, Lorenzo Ferro, “El Ángel”.



Interpretación femenina: Ana Brun, “Las Herederas”; Marina de Tavira, “Roma”; Penélope Cruz, “Todos lo saben”; Yalitza Aparicio, “Roma”.



Película de animación: “La casa lobo”; “Memorias de un hombre en pijama”; “Un días más con vida”; “Virus Tropical”.



Película documental: “Camarón. Flamenco y Revolución”; “El silencio de otros”; “La libertad del diablo”; “Yo no me llamo Rubén Blades.



Ópera Prima de Ficción Iberoamericana: “Carmen y Lola”; “La familia”; “Las Herederas”; “Viaje al cuarto de una madre”.



Música Original: Alberto Iglesias, “Yuli”; Chico Buarque y Edu Lobo, “O Grande Circo Místico”; Federico Jusid, “La Noche de 12 años”; Oliver Arson, “El Reino”.



Dirección de montaje: Alberto Del Campo, “El Reino”; Alfonso Cuarón y Adam Gough, “Roma”; Guillermo Gatti, “El Ángel”; Miguel Schverdfinger, “Pájaros de Verano”.



Dirección de arte: Angélica Perea, ”Pájaros de Verano”; Artur Pinheiro,”O Grande Circo Místico”; Benjamín Fernández, “El Hombre que mató a Don Quijote”; Eugenio Caballero,”Roma”.



Dirección de fotografía: Alfonso Cuarón, ”Roma”; Carlos Catalán, “La Noche de 12 años”; David Gallego,”Pájaros de Verano”; Luis Armando Arteaga, “Las Herederas”.



Dirección de sonido: Carlos E. García, “Pájaros de Verano”; José Luis Díaz, “El Ángel”; Roberto Fernández y Alfonso Raposo, “El Reino”; Sergio Díaz, Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García, “Roma”.



Premio Platino al Cine y Educación en Valores: “Campeones”; “Carmen y Lola”, “La Noche de 12 años”; “Las Herederas”.



Miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana: “Arde Madrid”, “El Marginal II”, “La Casa de las Flores”; “Narcos: México”



Interpretación masculina en miniserie o teleserie: Diego Boneta, “Luis Miguel: La Serie”; Diego Luna, “Narcos: México”; Javier Rey, “Fariña”; Nicolás Furtado, “El Marginal II”.



Interpretación femenina en miniserie o teleserie: Anna Castillo, “Arde Madrid”; Cecilia Suárez, “La Casa de las Flores”; Inma Cuesta, “Arde Madrid”; Najwa Nimri, “Vis a Vis”.