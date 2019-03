J Balvin al festival de música Lollapalooza en Chicago 

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- J Balvin actuará este verano en el festival de música Lollapalooza en Chicago, que será encabezado por Ariana Grande, Childish Gambino, Twenty One Pilots y The Strokes.



Los organizadores anunciaron el miércoles el programa para el evento de cuatro días, en el que más de 170 artistas se presentarán en ocho escenarios en Grant Park junto al Lago de Michigan.



Entre otros estarán Tame Impala, Flume, The Chainsmokers, Janelle Monae, Lil Wayne y la reciente ganadora del Grammy al álbum del año, Kacey Musgraves.



El festival está previsto del 1 al 4 de agosto.

El fundador Perry Farrell lanzó Lollapalooza como un festival de gira en 1991. Desde el 2005 se ha realizado en Chicago, donde atrae a más de 100.000 personas por día.



El vocalista principal de Jane's Addiction tocará con la Kind Heaven Orchestra de Perry Farrell. También habrá actuaciones de Slash, Shaquille O'Neal y Tenacious D.