“Lo mío es bastante fusionado y creo que está moderno"

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Carismático, relajado y sencillo se mostró el cantante de origen venezolano, Miguel Mendoza, mejor conocido como “Nacho”.



El cantante se tomó unos minutos de su apretada agenda para hablar en exclusiva con diario EL HERALDO, horas antes de tomar el escenario del festival gastronómico Mi Calle.



Con una actitud calmada y recién salido de una barbería cercana a su hotel, Nacho llegó al salón y saludó a todos los presentes con un apretón de manos o un beso en la mejilla.



“Es un gusto estar de regreso en Honduras”, señaló al sentarse mientras se tomaba un café.

La conversación fue de lo más amena y relajada, Nacho se mostró entusiasta por los nuevos proyectos para este año revelando una increíble colaboración con Nicky Jam.



“A pesar que tengo unos años de amistad con Nicky y habíamos compartido tarima con él, nunca habíamos hecho una canción”, problema que ya está solucionado. “Este año logramos hacer una canción, no sé cuando va a salir, pero ya existe, y en algún momento que se logren alinear nuestras disqueras, permisos y todo eso nos permitirá sacar nuestra canción”.



El venezolano admitió tener muchas colaboraciones y que varias ya han impactado la radio como ser: “Déjalo” junto a Manuel Turizo. De quien Nacho está muy orgulloso, “Manuel está creciendo muchisímo también la gente lo adora”, menciona el cantante.



Es incluso probable que tras su visita a Honduras se lleve algo de inspiración de frases típicas como: “ Te esperan como agua de mayo”. Frase que salió a relucir durante la entrevista mientras se hablaba del nuevo disco, a lo que Nacho, entre risas, declaró, “explícame bien lo de agua de mayo, ¿En mayo llueve acá? ¿La gente espera la sabrosa lluvia? Oyé, me gusta eso, ya me lo voy a llevar, eso me nutre a mí para escribir canciones”.



Nuevo disco

El nuevo material estará listo a mediados de año. Su intención era lanzar el álbum en abril, pero prefiere grabar más y mejorar las líneas del proyecto para poder entregar un material importante que logre conectarse con la gente.



Mientras esto sucede, Nacho se mantiene seguro que el espectáculo en vivo es parte clave de su carrera. “Me tocó tantos años en Venezuela cuando yo no conocía de regalías ni alguna otra ganancia en la música. Era solo estar en un escenario, he trabajado todos estos años de trayectoria en nutrir esa parte de mi música, el espectáculo en vivo”.



Lo más importante es su público, “siento que la gente sale satisfecha, feliz que goza, la pasan bien y eso es lo que la gente puede esperar: divertirse, sonreír, bailar y gozar la vida por ese tiempo que estén conmigo”.



La importancia del ritmo latino

Según Nacho, es hora que el idioma español sea sinónimo de éxitos musicales a nivel mundial. “Artistas como Nicky Jam y J Balvin han abierto muchas puertas para que el mercado latino evolucione”.



El mismo cantautor destaca lo que esto ha generado en su música, “lo mío es bastante fusionado hemos tratado de añadir cosas modernas a mi música obviamente sin perder la esencia pero tratando de globalizar un poco más”.



Finalizó con una frase importante: “Es hora que el español se convierta también en lo que el inglés lleva años siendo, no importa el idioma sino el ritmo, el movimiento, y que la gente pueda conectarse con nuestra música latina”.