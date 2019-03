Muere a los 81 años Dick Dale, el "rey de la guitarra surf"

En esta foto de archivo del 27 de mayo de 2007, Dick Dale, conocido como 'The King of the Surf Guitar', se presenta en el B.B. King Blues Club de Nueva York. Foto AP

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El músico californiano inventor de la guitarra surf, Dick Dale, que tuvo una gran influencia sobre los Beach Boys, Jimi Hendrix y el heavy metal, ha murió a los 81 años, según indicó su entorno.



Dale -nacido Richard Monsour- se dio a conocer con su éxito "Misirlou", al frente de su combo The Del Tones a finales de los años 1950. "Misirlou" es el tema de los créditos de cabecera de la película de culto "Pulp Fiction".



Su muerte, acaecida el sábado, fue confirmada por uno de sus antiguos baterías, Dusty Watson. Se ignora la causa de su fallecimiento. Dale seguía actuando en los escenarios hasta muy recientemente.



El exBeach Boy Brian Wilson le rindió homenaje: "La forma de tocar la guitarra de Dick tuvo una enorme influencia en todos nosotros" tuiteó.



Los Beach Boys incluyeron "Misirlou" en su álbum "Surfin' USA" en 1963.



"RIP Dick Dale - Padre de la guitarra surf. Todos te debemos mucho. Rock on", escribió por su lado Brian May, el guitarrista de Queen.



Dale es considerado como el inventor del estilo de guitarra surf, caracterizado por un sonido hipersaturado y con efectos de reverberación.



Dale, un líbano-estadounidense, nació en 1937 en Boston, antes de pasar su adolescencia en California.



Esencialmente instrumental, la música surf -subgénero del rock estadounidense- conoció su apogeo a principios de los años 1960, con grupos como los Del Tones, Jan and Dean, los Ventures y sobre todo los Beach Boys. Es indisociable de California y de su hedonista cultura surf.