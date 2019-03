“Debemos apoyar a nuestros hijos en lo que sea”

Omar Hidalgo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de ser de los primeros en llegar en horas de la mañana al evento conmemorativo que realiza cada año el diario de mayor influencia en el país, el padre de familia Gildel Noel Ruiz junto a su hijo Johan Ruiz resultaron ganadores de la novena edición del Mi Súper Papá 2019.

El evento que año con año rinde tributo a los progenitores previo al Día del Padre, celebrado cada 19 de marzo, fue conquistado por un profundo lazo familiar en donde quedó demostrado el trabajo en equipo durante el desarrollo de la jornada.

Con una demostración de alegría, entusiasmo, pero sobre todo amor, el ganador habló en exclusiva con EL HERALDO, sobre la experiencia que le deja el evento, el mensaje que le envía a los demás padres y el proceso de preparación que sostuvo con su vástago.

¿Cómo nace el deseo de participar en Mi Súper Papá 2019?

Bueno, desde hace dos años yo compro EL HERALDO todos los días, entonces hojeando mire la promoción sobre este evento y le dije a mi hijo –que en ese entonces tenía cinco años- vamos a participar, y empezamos a generar y ganar experiencia y aquí estamos, en donde queda más que evidenciado que cuando uno tiene trazada alguna meta, con esfuerzo y dedicación logra alcanzar los objetivos que se tienen establecidos.

¿Cómo fue el proceso de preparación que sostuvo con su hijo, previo a este evento?

Aparte de los hermanos que él tiene, pues hablamos todos los días sobre alcanzar nuestra anhelada meta, para así ganar el premio y día a día pasaba interesado en Johan, viendo qué programas de televisión le gustaban, sus comidas favoritas, quiénes eran sus amigos y otras fijaciones, en donde conté con todo el apoyo de mi esposa, mis otros hijos y, al final, trabajamos todos juntos durante mucho tiempo y ahora que tiene siete años me siento súper contento de que al final sí logramos lo que perseguíamos desde un principio.

De las diversas actividades, ¿qué juegos le gustaron más o le llamaron la atención?

En realidad todas las dinámicas me gustaron bastante, realmente eran ejercicios muy competitivos y hay que felicitar a todos los padres por participar, debido a que no sucedió ningún incidente, no hubo golpes, fue una competencia sana y al final no sucedió nada malo y, gracias a Dios, se nos brindó la oportunidad de culminar como ganadores. El juego que más nos gustó fue el de “Pelotitas veloces” debido a que nos gusta a los dos, a veces nos poníamos a jugar y nos divertimos haciéndolo y en esta oportunidad logramos divertirnos mucho.

¿Cómo piensa disfrutar de los premios que recibió el día de hoy?

Principalmente deseo disfrutarlo con mi esposa e hijos y esta época en que ha predominado mucho el calor no sería mala idea viajar a la playa, lastimosamente somos cinco y los boletos nada mas cuatro, sin embargo, la moneda está en el aire y lo más seguro es que mi familia disfrute de unas merecidas vacaciones.

¿Qué mensaje le envía a los demás papás?

Debemos apoyar a nuestros hijos en lo que sea, disfrutarlos, porque después cuando crecen pues ya se apartan de uno y es en esta época en que debemos atenderlos con todo el amor, yo lo he hecho con mis hijos y lo he logrado y seguimos adelante. Yo invito a los demás papás a que lean EL HERALDO y que estén pendientes de promociones como esta y que participen, una experiencia única que valió la pena, porque a uno hasta la responsabilidad le premian y, en este sentido, fue mi hijo quien me motivó a levantarme súper temprano para asistir a este gran evento.

¿Qué sensación le deja esta competencia?

Una experiencia inigualable, lastimosamente otros padres se sacrificaron mucho para poder ganar, sin embargo, yo los invito a que participen siempre y que apoyemos a nuestros hijos porque todo lo que uno quiere hacer lo termina logrando.