James Gunn regresará para dirigir "Guardianes de la Galaxia 3"

Representantes de Walt Disney Co. y de Gunn confirmaron el viernes que el director fue recontratado para escribir y dirigir la franquicia de Marvel que ha guiado desde sus inicios.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Meses después de ser despedido por viejos tuits, James Gunn ha sido recontratado como director de "Guardianes de la Galaxia Vol. 3".



Representantes de Walt Disney Co. y de Gunn confirmaron el viernes que el director fue recontratado para escribir y dirigir la franquicia de Marvel que ha guiado desde sus inicios. Gunn fue despedido en julio pasado por tuits de hace casi una década en los que bromeaba sobre temas como pedofilia y violación.



Previamente Gunn se había disculpado por esos tuits a los que calificó como “esfuerzos desafortunados por ser provocador”. En ese entonces el presidente de Disney, Alan Horn, dijo que las palabras de Gunn eran incoherentes con los valores del estudio. Las declaraciones que hizo de 2008 a 2011, salieron a la luz por los propagandistas de extrema derecha Mike Cernovich y Jack Posobiec, quienes espulgaron las redes sociales de Gunn después de que el director criticara al presidente Donald Trump.



Pero la salida de Gunn llevó a protestas apasionadas. En la red circulaban peticiones de los fans. El elenco de “Guardianes”, incluyendo a Chris Pratt, Bradley Cooper, Zoe Saldaña, Vin Diesel y otros astros apoyaron a Gunn en una carta abierta. “Aunque no respaldo los chistes inapropiados de Gunn de hace años, es un buen hombre”, dijo Pratt.



“Estoy tremendamente agradecido con cada persona que me ha apoyado en los últimos meses”, dijo Gunn en un comunicado. “Siempre estoy aprendiendo y seguiré trabajando para ser el mejor ser humano que puedo ser”.



Gunn agradeció a Disney y dijo que estaba emocionado de "seguir haciendo películas que revisan los vínculos del amor que nos unen a todos”.



Desde el escándalo por sus tuits, Gunn ha sido contratado para escribir y dirigir la próxima entrega de "Suicide Squad" de Warner Bros. para la rival de Marvel, DC Comics. Esa película se filmará a finales de año y será estrenada en agosto de 2021.



Un vocero de Disney rechazó declarar cuándo comenzará la producción de "Guardianes 3". Las primeras dos películas han ganado más de 1,500 millones de dólares por venta de boletos a nivel mundial.



Deadline reportó primero la recontratación de Gunn.