El Reggae llegó con Dread Mar-i

Tegucigalpa

“¿Por qué no me avisaste lo difícil, que era estar tan lejos de tu amor?, ¿por qué me traicionaste con mentiras, si siempre te di entero el corazón?”, al ritmo de esta tonada fue como comenzó el concierto del artista argentino Dread Mar-I en su debut en suelo catracho.

La cita musical que tuvo lugar la noche del 9 de marzo en el estacionamiento del Hotel Clarion de Tegucigalpa, se vio abarrotada por fanáticos que decidieron disfrutar de un show marcado de principio a fin por el género del reggae en español, en donde el artista junto a su banda Los guerreros del Rey aprovecharon para presentar su décimo disco “Caminarás caminos”.

El espectáculo, que inició con la participación especial y apertura del grupo hondureño Armani la Gucci, animó al público capitalino a sentir una emoción por la cita en donde poco a poco las personas llegaban para disfrutar el anhelado concierto. Seguidamente el Dúo Los Tres levantó aún más los ánimos con la entonación de canciones como “Un beso y una flor”, entre otras.

Sin embargo, fue Dread Mar-I quien se robó el show con la entonación de sus mejores canciones como “Laberintos” y “La suerte”. Luego la emoción se consumió con sus éxitos “Hoja en blanco” y su sello “Tú sin mí”