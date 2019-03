Leonardo González: “Las residencias son plataformas que los artistas debemos aprovechar al máximo"

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

El Art Omi es uno de los espacios de aprendizaje más importantes en el mundo del arte contemporáneo. Cada año se escoge, entre más de 2,000 postulantes, a 30 artistas, considerados los más destacados en ese momento, para que durante los meses de verano puedan crear, compartir y exponer su trabajo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esta es la primera vez que un exponente hondureño es elegido para formar parte de la residencia, y Leonardo González es el precursor de este logro.



Ha sido elegido para formar parte del Art Omi 2019, ¿cómo definiría esta oportunidad?

Sería mi segunda residencia en Estados Unidos. El año pasado hice una en Miami, y esta vez toca Nueva York. Creo que las residencias son plataformas que los artistas debemos aprovechar al máximo, ya que nos sirven para intercambiar ideas, técnicas, conceptos, contactos y contextos. Como decimos en el argot popular, “hay que sacarles el jugo”.



¿Cómo se llevó a cabo el proceso de selección?

Uno aplica al Art Omi en su página oficial (www.artomi.org), llena muchos formularios, envía su dossier de imágenes y statement, atiende varias entrevistas, y demás. Estos procesos suceden en casi todas las residencias del mundo. Muchas veces resulta tedioso, angustiante y frustrante, pero no todos están preparados o dispuestos a seguirlos, ya sea por arrogancia, ignorancia o miedo a ser rechazados.



¿Qué proyectos de investigación y/o exposición planea desarrollar durante su estadía?

En estos momentos estoy interesado en procesos de investigación, sobre todo económicos, sociológicos e históricos, que me lleven a crear las herramientas necesarias para formar un halo o una experiencia, sobre todo para escudriñar en la historia no contada, la no oficial, la de los marginados y desplazados, de la que nadie quiere hablar y es más fácil obviar. Como dice el poeta palestino Mahmud Darwish: “la verdad tiene dos caras, oímos una historia, a veces también oímos a la víctima del troyano hablando por boca del griego Eurípides. Estoy buscando al poeta troyano, Troya no contó su historia”.



¿Qué representa para usted ser el primer artista hondureño en ser invitado?

En realidad, en los artistas siempre recae una gran responsabilidad a la hora de representar a su país, pues necesitamos entregar todo al 100%. Esto hace posible que en el futuro inmediato más jóvenes puedan tener oportunidades de postular a este tipo de plataformas, es decir, dejar las puertas abiertas. Puede sonar un poco cursi, pero cada vez que abro un catálogo o un libro, o escucho en alguna conferencia en cualquier parte del mundo el nombre de “Honduras” y el de mis amigos artistas, me siento muy orgulloso. Aunque el camino no ha sido fácil, vale la pena seguir trabajando y sé que no estoy equivocado.



¿Cuáles considera que fueron los factores evaluados para que su obra marcara este precedente?

Esa es una pregunta difícil, pues eso depende más del comité seleccionador de la residencia, que de mi persona, pero creo que uno de los puntos mas importantes es tener claro que se tiene que trabajar a un nivel profesional, pues yo me tomo muy en serio mi carrera, y como mencioné anteriormente, es sentarse a pensar, investigar y redactar, sin temor a equivocarse. Si no me hubieran seleccionado, eso no significaría que soy un mal artista, quizá simplemente no lleno los requisitos del comité seleccionador o de la plataforma que emitió la convocatoria.



Una vez que regrese a Honduras, ¿qué otros proyectos piensa emprender o retomar?

Como artista tengo varias muestras colectivas. Pienso seguir preparando mi primera exposición individual en Europa, que será en el segundo semestre de este año, así como otra residencia que tendré en Sao Paulo, Brasil. También dirijo junto a Karon Corrales LL Proyectos, la única plataforma en Honduras especializada en investigar, proyectar y difundir el arte contemporáneo que se produce aquí, y que busca generar procesos de intercambio e inserción en el mundo del arte. Tenemos tres grandes proyectos para este 2019, así que por ahora la agenda está llena hasta el próximo año.



El período de duración del Art Omi es de dos meses. Este se desarrolla en el verano de Nueva York, que abarca los meses de junio y julio de cada año.