Video: El nuevo tráiler de la película Aladdin de Disney

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nuevo tráiler de la película Aladdin fue divulgado el martes 12 de marzo por Disney, luego de una ansiada espera por parte de los fans de la película.



En las imágenes que fueron publicadas en las diferentes plataformas de redes sociales muestra la relación que tiene Aladdin con el Genio tras descubrirlo en la cueva.



Asimismo, muestra el romántico paseo de Aladdin y Jasmín sobre la alfombra, con el tema más recordado: "A Whole New World".



El filme, una de las tres películas en live-action que Disney presentará este año, se estrenará en la pantalla grande el 24 de mayo.



Después de la ceremonia de premio de los Grammy, Will Smith fue objeto del burlas por los usuarios en las redes sociales por su papel de Genio.