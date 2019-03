R. Kelly sale de la cárcel

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- Kelly salió de una cárcel de Chicago el sábado, luego que alguien pagó los 161.000 dólares de manutención atrasada que el cantante de R&B debía.



Al salir, Kelly dijo en breves declaraciones a la prensa: “Les prometo que vamos a aclarar esto”. Añadió que no podía decir más.



Un juez ordenó el arresto de Kelly el miércoles luego que él dijo que no tenía todo el monto que debía en manutención. Tal como en otros casos de personalidades encarceladas, Kelly estuvo detenido solo en una celda bajo observación todo el tiempo.



Sophia Ansari, portavoz de la comisaría del Condado de Cook, que opera la cárcel, dijo desconocer de inmediato quien hizo el pago.



Fue la segunda vez en semanas que Kelly quedó encarcelado. El mes pasado fue a parar a la misma cárcel luego que lo acusaran de 10 cargos de abuso sexual agravado relacionado a cuatro mujeres, de las cuales tres eran menores al momento que ocurrieron las presuntas transgresiones. Kelly, cuyo abogado por ese entonces dijo que las finanzas de su cliente eran caóticas, pasó un fin de semana encarcelado antes de que un comerciante de 47 años de un suburbio de Chicago pagó su fianza de 100,000 dólares.



El abogado y publicista de Kelly dijeron más o menos lo mismo a la prensa, esta semana antes y después de la audiencia en la que el juez ordenó el arresto: Que su cliente estaba listo para pagar el miércoles entre 50,000 y 60,000 dólares pero no podía pagar todo el monto.



Kelly ha negado haber obrado mal y se ha declarado inocente. También ha dicho públicamente que es inocente. En una entrevista televisada la semana pasada por "CBS This Morning", le dijo a Gayle King que sus acusadoras mentían al señalarlo. También habló sobre sus finanzas, diciendo que le habían robado dinero de sus cuentas bancarias, pero no dio detalles.