Tito Ochoa: “Este festival es una oportunidad de medir nuestro trabajo”

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

El fundador y director de la Casa del Teatro Memorias, Tito Ochoa, conversó -en exclusiva- con EL HERALDO sobre una de las más grandes oportunidades que ha tocado las puertas de su recinto cultural. Él y su equipo han sido invitados por primera vez a participar en el Festival Internacional de Teatro do Alentejo (FITA), con sede en Portugal. La puesta en escena “Pareja abierta” fue escogida por Ochoa para representar a Honduras.



¿Cuál es la trama central de “Pareja abierta”?

La obra trata sobre las relaciones matrimoniales. Tenemos una pareja que lleva casada 20 años, y por el mismo carácter de su relación, todo se convierte en rutina. El marido empieza a buscar deleites o placeres externos. La mujer se da cuenta y entra en una crisis, que inclusive la lleva a querer suicidarse. En consecuencia, este le propone tener una relación abierta, en donde cada uno pueda tener parejas por fuera, argumentando que es lo habitual en una sociedad contemporánea. En razón a esto se establece el desarrollo de la obra, donde las sorpresas vienen una detrás de la otra.



¿Qué géneros y estilos se combinan en la obra?

Esto es teatro contemporáneo: la unión de varios textos y estilos a la vez. Cuando hablamos de este tipo de teatro estamos hablando de hipertextualidad. Hay momentos de drama, de tragedia, de comedia; todo realizado de manera contemporánea. Los elementos escenográficos son mínimos y se enfatiza el papel del actor. La obra recae fundamentalmente en estos dos grandes intérpretes: José Luis Recinos e Inma López, quienes encaran un texto sumamente complejo.



¿Cómo ha sido el recorrido de la pieza desde su estreno?

La puesta en escena fue estrenada en 2016. Además de haberse presentado en varias ocasiones en Honduras, ha sido llevada a El Salvador, donde tuvo una temporada de cinco funciones y un tremendo éxito. También tuvimos el gusto de trasladarla a Nicaragua y su recibimiento tampoco fue cosa menor. La obra ha sido adaptada por varias casas de teatro de otros países, por lo que la gente ya tiene una idea de lo que trata, pero nuestro montaje, como siempre, se sale de lo común y lo tradicional, genera un alto impacto en el público.



¿Cómo se dio la conexión con los organizadores del FITA?

Yo conocí al director del Festival Internacional de Teatro do Alentejo, Antonio Revez, en un festival que tuvo lugar en República Dominicana hace un tiempo, ahí establecimos una relación de amistad. Luego lo invité a participar en la III Muestra Centroamericana de Teatro, que organiza la Casa del Teatro Memorias. Él y la actriz cubana Ana Ademar dieron voz a los presos políticos que fueron víctimas de la dictadura de Salazar en “Al límite del dolor”. A raíz de esto, Revez conoció nuestro trabajo y nos invitó a participar en el FITA 2019.



¿Por qué “Pareja abierta” fue la puesta en escena escogida”?

En primer lugar, porque estos festivales requieren que los países invitados viajen con obras en donde no participe mucha gente, por temas de costos. Y en segunda instancia, porque queremos asistir con una gran representación. Conocemos este montaje y sabemos lo que implica. Deseamos que nuestra participación sea expresión del más alto nivel interpretativo que hay en Tegucigalpa.



¿En qué fechas y lugares de Portugal se desarrollará el festival?

El FITA 2019 se celebrará en las ciudades de Grândola, Campo Maior, Lisboa, Beja y Aljustrel. Primero nos habían dicho que íbamos a hacer únicamente dos funciones, y de repente la cantidad fue aumentando hasta llegar a cinco. La gente está pidiendo y pidiendo nuestra obra, así que vamos a presentarnos los días 14, 15, 16, 17 y 19.



¿Cuáles son las expectativas ante un público totalmente nuevo?

Primero que todo, se trata de un público que habla portugués, ahí hay un gran reto. Aún así, estoy seguro de que será una experiencia maravillosa en donde nos vamos a acompañar de grupos de teatro de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, República Dominicana y demás países. Será también una oportunidad para medir nuestro trabajo en relación al del mejor teatro que se está haciendo en América Latina.



¿Qué impresión le deja este logro a usted como director?

Lo más importante es que queremos hacer un teatro que pueda tener una incidencia en los escenarios más exigentes, que podamos hacer notar que en Tegucigalpa, o mejor dicho, que en Honduras también tenemos un nivel bastante alto. Tal vez la gente no se da cuenta, pero las obras que nosotros montamos podrían ser presentadas en cualquier escenario de Centroamérica y de Sudamérica sin ningún problema, y sin que nos avergoncemos.



¿Qué tiene preparado la Casa del Teatro Memorias a su regreso?

Pronto anunciaremos el estreno de una obra, probablemente en abril o mayo. Puedo decir que será algo totalmente diferente a lo que hemos hecho antes. Se trata de una obra con un gran nivel de producción en la que participan ocho actores, y en donde se desarrolla música en vivo. Estamos experimentando con nuevos estilos y géneros, esa es nuestra tendencia.



¡Últimas funciones!

La puesta en escena que coloca a José Luis Recinos y a Inma López en una batalla contra la desigualdad de género dentro del matrimonio, tendrá sus últimas funciones de temporada los días jueves 7 y viernes 8 de marzo a las 7:30 PM.