Oscuro documental nubla el legado de Michael Jackson 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- ¿Podrá el legado de Michael Jackson sobrevivir "Leaving Neverland?".



Después de todo, se ha recuperado antes. La imagen del superastro fue manchada por acusaciones de abuso sexual que lo acompañaron gran parte de su vida adulta e incluso fue enjuiciado bajo cargos de abuso de menores en 2005, y absuelto. Su inesperada muerte en 2009 pareció limpiar la mancha con el gran flujo de amor público y un repunte en las ventas de su siempre popular música.

Ahora, 10 años después, el documental de HBO "Leaving Neverland" presentó las historias detalladas y perturbadoras de dos hombres que dicen que Jackson los preparó para el sexo y abusó de ellos cuando era apenas unos niños.



El filme volvió a enfocar la atención en Jackson en la era de #MeToo, cuando viejas acusaciones contra grandes estrellas han resurgido para derribarlas.



Hasta ahora, no hay evidencia de grandes daños a la música o el legado de Jackson, que ha facturado unos 2.000 millones de dólares desde su deceso. Su música se ha usado en comerciales y es el tema de un espectáculo del Cirque Du Soleil en Las Vegas. Una obra sobre su vida de la ganadora del Premio Pulitzer Lynn Nottage se estrenaría en Broadway el próximo año.



Y puede que no sufra daños. Después de todo, Jackson ahora está muerto; no puede ser acusado ni enjuiciado para mantener esta historia en los medios por años.

Jackson, además, disfruta de un estatus de superestrella casi incomparable, tras haber grabado su primer álbum con Motown a los 11 años como la tierna sensación de los Jackson 5, sido catapultado después como un fenómeno global con el álbum más vendido de todos los tiempos, "Thriller", y éxitos que le merecieron la devoción de múltiples generaciones.



"Es difícil comparar a alguien del calibre de Michael con cualquier otra persona", dijo Danny Deraney, un publicista que suele manejar momentos de crisis. "No creo que hayamos visto nada igual".



Aun así, Oprah Winfrey, con su vasta influencia, pudo haber pregonado un cambio en la actitud pública al presentar el especial "After Neverland", en el que entrevistó a los sujetos del documental, James Safechuck y Wade Robson.



"Espero que podamos ir más allá de Michael Jackson el ícono, dejar de mirar al sol, y hacer lo necesario para ayudar a nuestros niños y a nosotros mismos", dijo Winfrey frente a una audiencia de sobrevivientes de abuso sexual y sus simpatizantes.



No condenó directamente a Jackson, pero elogió el filme, trató sus aseveraciones como verdades, y dijo que anticipaba un sermón de los defensores de Jackson.



"Lo voy a recibir", dijo Winfrey, quien entrevistó a Jackson antes de que emergieran las acusaciones en su contra en 1993 y a su familia tras su muerte, al final del programa que se transmitió el domingo y el lunes por HBO y OWN justo después del documental.



Y así fue. Aun antes de que grabara el especial, fue objeto de fuertes críticas de algunos que dejaron comentarios desdeñosos en sus cuentas de redes sociales.



Puede que la fanaticada de Jackson sea tan generalizada, especialmente en países que no siguen de cerca sus noticias personales, que el documental y las acusaciones renovadas tendrán muy poco impacto.



"Para los admiradores de Michael Jackson, más probablemente fuera de Estados Unidos, no creo que esto tenga ningún efecto, porque ellos estarán con Michael hasta la muerte", dijo Deraney.



Las alegaciones de Robson y Safechuck no emergieron hasta el 2013, cuando presentaron demandas buscando dinero de los herederos de Jackson que desde entonces fueron desechadas y ahora están bajo apelación.

Ambos hombres negaron antes que Jackson abusó sexualmente de ellos e incluso lo defendieron en vida, pero dicen que convertirse en padres, y la muerte de Jackson, los llevó a confrontar sus verdades.



Debido a las pasadas negaciones de estos hombres, algunos admiradores de Jackson han desestimado sus testimonios como mentiras motivadas por dinero. Algunos incluso se negaron a ver el documental. Sin embargo, luego que el filme comenzó a transmitirse, hubo fans casuales que se sintieron decepcionados por las revelaciones, y algunos de ellos dijeron que no volverán a escuchar su música de la misma manera, o del todo.



"La gente ya tomó una decisión hacia un lado u otro", dijo Deraney. "Creo que cuando mucha gente piensa en Michael Jackson ya piensa en 'pedófilo', existan pruebas o no".

"Creo que esto se reduce a generaciones futuras”, agregó.



Muchos millennials tienen solo una idea vaga de las acusaciones contra Jackson, y se sorprenden incluso por hechos que han sido reconocidos por ambas partes.



"Soy lo suficientemente joven como para no haberme enterado de las acusaciones contra Michael Jackson cuando ocurrieron", tuiteó el columnista del New York Times Jamelle Bouie, de 31 años, tras ver el documental. "Me resulta una LOCURA que cualquier persona haya pensado que su comportamiento y su contacto constante con niños pequeños estaba remotamente bien".



Algunos colegas de Jackson han indicado que no lo abandonarán a él o su influencia fácilmente, y dicen que pueden separar al artista de la persona.



Jason Derulo recientemente lanzó las primeras canciones y videos de un planificado EP que el cantante y bailarín hizo en homenaje a Jackson. El paquete completo estará disponible a partir del 25 de junio, el 10mo aniversario luctuoso de Jackson.



"Michael es la única razón por la que yo empecé a cantar y bailar, así que esta era mi manera de retribuirle", Derulo, quien no ha visto "Leaving Neverland", dijo a The Associated Press.



"Comencé este proyecto debido a mi amor por el intérprete que es Michael Jackson y la influencia que tuvo en mi vida como el mejor artista que jamás vivió. Esto no tiene nada que ver con la vida personal de nadie".



India.Arie dijo que estaba bien pronunciarse contra R. Kelly, quien enfrenta cargos de abuso sexual luego que el documental de Lifetime "Surviving R. Kelly" se transmitió más de una década después de que lo absolvieran de pornografía infantil. Pero la situación de Jackson es diferente, dijo la cantante.

"Creo que es demasiado tarde para que la gente esté diciendo 'silencien a Michael Jackson'", dijo Arie a la AP.



"Con R. Kelly hay un video", señaló en referencia a un video sexual que supuestamente muestra el abuso del cantante. "Con Michael Jackson, hay mucha especulación. No sé si vaya a ir tan lejos. ... No porque lo amemos más a él, simplemente pienso que es una situación distinta".



Los herederos de Jackson, sus más ardientes fans y su familia no sienten ambigüedad alguna. Dicen que el documental repite acusaciones desacreditadas de mentirosos confesos.

Los hermanos de Jackson dijeron que ya pasaron por momentos difíciles manejando la memoria y el legado con la muerte de su padre Joseph Jackson el año pasado, cuando escucharon que "Leaving Neverland" estaba en camino.



"Esta vez nos resulta difícil porque tú sabes, Michael, es el 10mo aniversario de su partida y mi padre murió hace seis meses", dijo Marlon Jackson a la AP la semana pasada. "Así que esas cosas siguen ahí, y uno nunca se libra de ellas. Uno aprende a vivir con ellas. Y ahora estamos lidiando con algo que es totalmente diferente pero no es real. No hay ningún hecho, para nada".

Al menos un fan prominente y antiguamente devoto ha sido llevado a reconsiderar.



"Pasé toda una vida adorando a MJ", escribió el reportero de música del Los Angeles Times Gerrick D. Kennedy tras ver el estreno del documental en el Festival de Cine de Sundance.



"A cerca de una hora de empezado 'Leaving Neverland', sentí como si mi pecho se hubiera desmoronado... No pasó mucho tiempo antes de que aceptara que 'Leaving Neverland' me obligaría — y probablemente a otros que también sienten una profunda conexión con el trabajo de Jackson — a ver que ninguno de nosotros realmente lo conocía. Y que quizás estuvimos evitando la verdad".



Los propios sujetos del documental no tienen fuertes opiniones sobre si la gente debería dejar de escuchar la música de Jackson.



"Es una oportunidad para reevaluar quiénes quieres que sean tus ídolos", dijo Safechuck a la AP en Sundance. "Porque uno puede escribir una canción, pero ¿significa eso que debes ser la moral rectora de la gente?... Se trata menos de derribar a alguien y más de la oportunidad de ver a quién queremos admirar".



"Hay mucha más gente increíble para llenar ese rol", agregó.