Seguidores de Rihanna filtran nuevo disco

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Rihanna no lanza nueva música de manera oficial desde Anti en 2016. La exitosa cantante y empresaria se ha dedicado a expandir su imperio de maquillaje Fenty y ha anunciado una nueva línea de ropa.



Sin embargo, sus fans se encuentran desesperados por nuevo material musical. Tanta es la ansiedad por nuevo material que sus seguidores (Rihanna Navy) ha filtrado lo que parece ser el álbum número nueve de Riri.



El disco denominado Fenty Fantasia ya ingresó al top 50 de Apple Music. Pese a no ser un disco oficial, las 10 canciones han hecho un ingreso al top streaming de Apple Music.



Se rumora que las canciones eran sencillos destinados a pertenecer a discos anteriores, pero no lograron ingresar a la lista oficial de hits.



Hackers bajaron material y han creado un disco haciendo incluso el arte del mismo con fotografías de la estrella para su línea de ropa interior Savage x Fenty. El hashtag #RihannaWeNeedMusic (Rihanna necesitamos música) se volvió viral por unas horas en Twitter.



Material oficial

Rihanna ha confirmado en sus redes sociales que ya se encuentra en el estudio creando lo que sería su noveno disco. “Se vienen nuevos proyectos”, tituló una de sus historias en Instagram.



Incluso se han ingresado dos nuevas canciones en el sistema RIAA de derechos de autor ha su nombre, por lo que se cree un nuevo sencillo se entrenaría en las próximas semanas. Hasta el momento ni Rihanna ni su equipo han opinado sobre Fenty Fantasia de manera oficial.