Martha Stewart se asocia con firma de cannabis canadiense

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. -No, no estás delirando. La empresaria Martha Stewart realmente se suma a la moda del cannabis.



La diva de la cocina dijo que se asocia con Canopy Growth Corp. para asistir en el desarrollo de nuevos productos que contienen CBD no psicoactivo y otros cannabinoides derivados de la marihuana.



Lo primero que se producirá serán productos para mascotas, aunque Stewart no especificó cuáles serían.



Canopy Growth, con sede en Ontario, Canadá, es una de las compañías más conocidas en el creciente mercado del cannabis. Vende marihuana, aceites y otros productos para fines médicos y recreativos. Canopy dijo que se beneficiará de las décadas de experiencia de Stewart promocionando productos de consumo.



Canopy también hace productos para la línea de cannabis Leafs by Snoop del rapero Snoop Dogg. Stewart y Snoop son amigos y presentan juntos el programa de tertulia de VH1 “Martha and Snoop's Potluck Dinner Party”.