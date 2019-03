Kate Middleton organiza un segundo baby shower a Meghan Markle

LONDRES, INGLATERRA.- La llegada del bebé de Meghan Markle tiene emocionados a todos en el palacio de Kensington han revelado fuentes, pero la que estaría encantada sería Kate Middleton, quien está organizando un segundo baby shower a la esposa del príncipe Harry.



Desde la llegada de la duquesa de Sussex al palacio se han generado rumores de rivalidad entre ambas esposas de los príncipes de Inglaterra, pero ellas han tratado a toda costa de demostrar lo contrario.



En las últimas semanas se habló que la relación estaba completamente rota porque la esposa de Will no asistió al baby shower que se celebró en un lujoso hotel en Nueva York, pero lo cierto aquí es que la duquesa de Cambridge no asistió porque realizó unas pequeñas vacaciones con sus hijos aprovechando los días libres que tuvieron de la escuela.



Sin embargo Kate, apesarada de no haber asistido, habría organizado la bienvenida del bebé de la estadounidense con las personas más allegadas a ellos en el Reino Unido.



El portal Us Weekly reveló que una fuente cercana al palacio dijo: “Todavía va a haber un tipo de fiesta privada centrada en el bebé para la gente de Meghan que está en el Reino Unido, y Kate será la anfitriona. Su gente glamurosa y otros familiares estarán ahí. No estoy seguro de que sea un “baby shower”, pero probablemente podrías llamarlo así”.



Se espera que la mamá de Meghan, Dorian Ragland, asista a la reunión y que esté con su hija en el momento del parto.



Hasta el momento se desconoce el sexo del bebé, pero muchos apuestan a que se trata de una niña por pequeños detalles que han salido a la luz.