“Yo quiero llevar un mensaje social, que trate de transformar”

Omar Hidalgo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nacido en Catacamas, Olancho, el ingeniero agrónomo, abogado y máster en vida silvestre Juan Pablo Suazo Euceda cuenta con una vasta experiencia interactuando con diversas comunidades étnicas del país, dejando en evidencia su compromiso ambiental y social con aquellas comunidades que ofrecen historias fascinantes.

Para este talento escribir historias sobre los grupos indígenas de Honduras es una oportunidad para que la población conozca más sobre las tradiciones de una cultura que es poco conocida en el país.

El escritor habló en exclusiva con EL HERALDO para dar a conocer su próximo proyecto literario llamado Liwa Mairin, sobre el mensaje que busca transmitir con sus libros y sus próximos proyectos.

¿Cómo hace para llevar de la mano su polifacética carrera con la escritura?

Mi trabajo me ha permitido conocer pueblos indígenas alejados de las urbes y la impresión del campo y las comunidades a las que he visitado, sumado con la amistad que me han demostrado, ha despertado en mí un interés por contar historias sobre estos grupos étnicos que nunca se han contado a la población hondureña.

Sus libros mencionan a diversas etnias hondureñas, ¿cómo nace esa inclinación por abordar historias desde una perspectiva nacional? He trabajado en diferentes sitios de Honduras y con el tiempo llegas a un lugar donde te encanta, donde te llena, y eso sentí la primera vez que conocí La Mosquitia, que comprendía cinco grupos étnicos en ese entonces y todos tenían historias fascinantes que relatar, así es como empecé a contar las historias y tradición de esta cultura que es poco conocida en nuestro país.

¿Cuáles son los retos más complicados que ha enfrentado al escribir?

El reto más complicado es que la gente realmente lea, es decir, una vez que las personas lean se van a enterar de lo hermoso que es nuestro país; no tenemos la cultura de la lectura, es más, la educación ha quitado todos estos textos que incentivaban al estudiante a leer, es una lucha de nosotros como escritores tener una literatura bonita, hermosa, que pueda llegar desde los adultos a los más pequeños y que se sientan complacidos y orgullosos de lo que están leyendo.

¿Cuál es ese mensaje que busca transmitir en sus libros? Yo quiero llevar un mensaje social, que trate de transformar o dar un granito de cambio hacia la vida de las personas, acompañado de todo el sentimiento y compromiso ambiental que tengo, pues siento que en el fondo del corazón soy un ecólogo comprometido con todo el ambiente; quiero transmitir esos mensajes, incursionando en novelas donde siempre hay un mensaje que reflexionar.

El lanzamiento de su quinto libro está a la vuelta de la esquina, ¿qué temática abordará en él? Se llamará Liwa Mairin, que significa la sirena y es propia del pueblo misquito. Ellos cuentan una maravillosa historia en donde yo soy simplemente una voz de un relato que pertenece a esta comunidad.

¿Cuál es el objetivo que busca transmitir con esta historia? Hay historias más fascinantes en nuestro país que las que podemos leer de cualquier libro universal, es decir, podemos extraer de nuestra Honduras historias más bellas, Liwa Mairin dejará impresionadas a las personas ya que es una historia que jamás se podrá encontrar en otro sitio.

¿Qué próximos proyectos tiene en mente? Sigo con la escritura, quiero lanzar otro libro llamado la “diosa de Raitza” y queremos, junto a la sociedad de escritores de Catacamas, lanzar una antología para demostrar que las personas que quieren incursionar en este trabajo no se sientan solas.