Will Smith no estará en la segunda entrega de Suicide Squad

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Una mala noticia ha golpeado fuerte a los fanáticos de la cinta Suicide Squad o "Escuadrón suicida" tras revelarse que uno de sus protagonistas no estará en la próxima entrega de la película.



Se trata de Will Smith, quien le dio vida a Deadshot en la saga que conquistó a los seguidores de DC Comics en 2016.



Smith no estará en la secuela de esta cinta de antihéroes de Warner Bros. que prepara el cineasta James Gunn, según informó el medio especializado Variety.



¿Cuál es la razón?, todo obedece a la apretada agenda del actor, de 50 años de edad, quien se encuentra en promoción de la nueva versión de Aladdín de Disney, a estrenarse en mayo de este año.



Además, Will Smith lanzará en 2020 Bad Boys for Life, tercera entrega de la saga de comedia y acción Bad Boys que protagoniza junto a Martin Lawrence.



Por lo que, el también cantante no contará con el tiempo para las grabaciones de la esperada cinta -Escuadrón Suicida-, que se estrenará en agosto de 2021. Cabe recordar que esta cinta no será una secuela de la primera, sino una nueva mirada al mundo de antihéroes con un reparto nuevo, en su mayoría.



La primera película tuvo como protagonistas a Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto, bajo la dirección de David Ayer. La nueva película de Suicide Squad será dirigida por James Gunn.