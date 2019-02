Hermanos defienden a Michael Jackson ante nuevo documental

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La familia de Michael Jackson siempre pensó que algún día reaparecerían las denuncias de que el cantante abusó de menores. Por ello no fue tomada por sorpresa por el documental de HBO en el que aparecen dos de sus acusadores.



“Pensé, ‘otra vez...’”, comentó el hermano mayor de Jackson, Jackie Jackson, el martes al hablar del momento en que se enteró del documental “Leaving Neverland” mientras realizaba una gira por Australia.



El documental fue estrenado en el Festival de Cine de Sundance, donde recibió una ovación de pie, y será transmitido a partir del domingo por el canal de cable. Incluye las denuncias de abusos de Wade Robson y James Safechuck, quienes en el pasado negaron que el cantante los haya molestado y, de hecho, lo apoyaron.



“Se están cumpliendo diez años” de su muerte, señaló Taj Jackson, sobrino del cantante, durante una entrevista con The Associated Press en la que participaron los hermanos de Jackson Jackie, Tito y Marlon. Jackson falleció en junio del 2009. “Recuerdo que hace un año pensé, ‘esto es demasiado atractivo para la prensa. Van a hacer algo’. Todos salen de sus madrigueras, la misma gente, los mismos personajes que fueron desacreditados a lo largo de los años. Tienen una plataforma desde la cual hablar sobre Michael Jackson”.



La familia de Jackson ha criticado por semanas el documental en comunicados, una demanda y en cartas a HBO y al Canal 4 de Gran Bretaña, que también planea transmitirlo. HBO anunció el miércoles que transmitirá un especial el lunes por la noche en el que Ophra Winfrey entrevistará a Robson y Safechuck.



Su principal cuestionamiento del documental es que no se habla con familiares ni allegados a Jackson, quien según ellos nunca abusó de ningún menor.



Los hermanos dicen que es su deber proteger la imagen del superastro.



“Sí, lo protegemos, pero al mismo tiempo decimos la verdad, queremos que la gente entienda cuál es la verdad. No entiendo cómo puede ser que un cineasta haga un documental sin hablar conmigo o con otro miembro de la familia que estuvo en Neverland”, expresó Marlon Jackson.

El documental da la palabra a Robson, Safechuck y a sus familiares.



El director de la cinta Dan Reed dijo a la AP que “es la historia de estas dos familias, no de otra gente que fue o no víctima de abusos de Michael Jackson”.



“La gente que estaba con él puede decir ‘es imposible que sea un pedófilo’. ¿Cómo lo saben? Es absurdo”, acotó.



Robson, de 36 años, y Safechuck, de 40, presentaron sus denuncias ya de adultos, primero a través de demandas, en el 2013, y ahora en el documental. Robson dice que los abusos empezaron cuando tenía siete años, Safechuck a los 10.



Ambos dijeron en el pasado a las autoridades que no hubo abusos y Robson declaró a favor de Jackson en un juicio del 2005 en el que el cantante fue absuelto.



La familia de Jackson dice que lo que más la sorprendió fue la denuncia de Robson, un renombrado coreógrafo que trabajó con Britney Spears y ‘N Sync. Varios familiares de Jackson, incluido Taj, conocen a Robson y a su familia desde que era un niño. Robson salió con una hija de Jackie Jackson durante siete años.



“Pensamos que no podía ser el Wade Robson que conocimos, que debían tener mal el nombre”, dijo Taj Jackson. “Wade fue muy firme (en su defensa de Jackson) en el 2005 y durante el juicio. Fue el primer testigo de la defensa. El testigo estelar. Insistió en que no había pasado nada”.



Taj Jackson dice que recuerda haber agradecido a Robson por su testimonio y que Robson respondió que era lo mínimo que podía hacer por el cantante.



“Ese giro de 180 grados es como la peor puñalada en la espalda que puedes recibir”, expresó.

En la cinta se menciona que los dos hombres negaron inicialmente haber sido víctimas de abusos. Ambos dicen que el trauma salió a la luz de adultos, cuando empezaron a aceptar lo que había sucedido.



Ningún miembro de la familia de Jackson recuerda haber conocido a Safechuck. Concentran sus críticas en Robson y dicen que su cambio coincide con problemas financieros. Robson lo niega y dice que quien lo alentó a que hablara públicamente del abuso fue su terapeuta.

El abogado de Robson, Vince Finaldi, dijo el miércoles que el trauma de su abuso fue lo que causó los problemas financieros de Robson, porque dejó de trabajar para hacer frente al trauma.



“Una de las claves para su cura fue alejarse del mundo del espectáculo”, sostuvo Finaldi.

Las demandas de Robson y Safechuck fueron descartadas inicialmente por tecnicismos, pero sus abogados están apelando esas decisiones.



Los herederos de Jackson radicaron una demanda la semana pasada en la que dicen que “Leaving Neverland” viola un acuerdo de 1992 por el cual el canal no podía hablar mal de Jackson en el futuro. HBO dice que la demanda es un esfuerzo desesperado por socavar el documental.



La familia de Jackson exhortó a todo aquel que vea el documental a que analice el trasfondo de las situaciones.



"Lo único que nos interesa son los hechos”, dijo Marlon Jackson. “Los hechos, que son de conocimiento público, cuentan una historia muy diferente a la que cuenta el documental”.