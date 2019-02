Queen, Jennifer Hudson; Bradley Cooper y Lady Gaga estremecieron el escenario de los Oscar 2019

Los Ángeles, Estados Unidos

La 91 edición de los premios más importantes de la industria cinematográfica se abrió paso con la anunciada participación de la banda Queen, a cargo de los integrantes originales Roger Tylor y Brian May, en compañía de la impecable voz del actor Adam Lambert.



Los ánimos del auditorio principal del Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles se encendieron ante las tonadas de un clásico de clásicos: We Will Rock You, con el que también se presentó la imagen del legendario Freddy Mercury. El tema fue coreado por el público y desplegó miles de aplausos para la cinta nominada, Bohemian Rhapsody.



Otros números musicales

Como ya es tradición, cada año los cinco temas nominados a Mejor canción original forman parte del show musical, por lo que momentos depués de que Queen hiciera historia en la ceremonia, llegó el turno de la cantautora y actriz Jennifer Hudson, quien interpretó I’ll Fight, del filme documental RBG.



Tras una conmovedora jornada de entrega de premios, llegó la tercera interpretación de la noche. Esta estuvo a cargo de Bette Midler, quien interpretó el tema The Place Where Lost Things Go, correspondiente a la cinta “El regreso de Mary Poppins”.



A la mitad de la gala, el dúo conformado por Gillian Welch y David Rawlings, se apoderó del escenario para hacer que When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, tema principal de la película de Netflix “La balada de Buster Scruggs” formara parte de la velada.

Momento emotivo

Ahora bien, uno de los espectáculos más esperados llegó casi al final de la ceremonia. Lady Gaga y Bradley Cooper subieron al escenario y cantaron el tema Shallow, de la película "Nace una estrella", nominada a siete premios Oscar.



Tras terminar su actuación, ambos artistas recibieron un baño de aplausos de pie por parte de sus colegas y el resto de los invitados. La interpretación fue sencilla y emotiva, sin duda uno de los momentos más emotivo de la noche. Luego Gaga se llevó el premio a Mejor Canción Original por la misma pieza.