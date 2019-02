Actor de “Empire” dio instrucciones para su ataque, según fiscal

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- El actor de “Empire” Jussie Smollett dio instrucciones precisas a dos hermanos que ayudaron a montar un ataque racista y homófobo en su contra, incluyendo los insultos específicos que debían gritarle y la cámara de seguridad que creía que grabaría la agresión, dijo un fiscal el jueves.



La policía dijo que Smollett planeó el ataque falso porque estaba molesto con su salario y quería promover su carrera. Antes de la agresión también envió una carta amenazante al estudio de Chicago donde se graba “Empire”, dijo la policía.



Smollett quien es negro y gay, se entregó a la policía para enfrentar acusaciones por presentar una denuncia falsa el mes pasado, cuando dijo a las autoridades que fue atacado en el centro de Chicago por dos hombres enmascarados que le profirieron insultos racistas y homófobos además de colocarle una soga al cuello, dijo la policía.



El actor “se aprovechó del dolor y la furia del racismo para promover su carrera”, dijo el superintendente de la policía Eddie Johnson a reporteros en una conferencia de prensa.

“Este ardid publicitario es una herida que Chicago no se buscó y definitivamente no se merecía”, agregó.



Como parte de las instrucciones, Smollett también dijo a los hermanos que le pusieran la soga, dijo la fiscal estatal asistente Risa Lanier en conferencia de prensa.



Pero sus planes de grabar el ataque con una cámara se frustraron. La policía dice que estaba dirigida a otra dirección y no registró la golpiza.



En la primera comparecencia de Smollett en la corte, un juez le fijó una fianza de 100,000 dólares, por lo que tuvo que pagar 10,000 dólares para ser liberado. Los abogados pidieron que lo dejaran libre sin tener que pagar, pero el juez que también es negro, rechazó la idea y dijo que estaba especialmente molesto por las acusaciones que involucraban la soga.



Smollett, quien fue liberado unas horas después de la audiencia, dijo poco durante el proceso, fuera de su nombre. El actor, sus abogados y simpatizantes salieron sin hablar a los reporteros.



Uno de los abogados, Jack Prior, dijo al juez que Smollett "sostiene que estas son acusaciones escandalosas” y niega que sean reales.



El FBI ha investigado la carta amenazadora. Johnson no dijo si Smollett podría enfrentar cargos adicionales por ella.



Las empresas que producen "Empire", Fox Entertainment y 20th Century Fox Television, emitieron un comunicado el jueves diciendo que estaban “evaluando la situación” y "considerando nuestras opciones” ante el caso.