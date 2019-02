Premio Lo Nuestro 2019: lista parcial de ganadores

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La esperada 31 edición de Premios Lo Nuestro llegó y el AmericanAirlines Arena de Miami, Estados Unidos, esta noche es testigo de cada uno de los galardones entregados a los máximos exponentes de la música latina.

J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y Natti Natasha, esta última la más nominada de la noche, esperan llevarse a casa más de un galardón.

En esta edición, Premios Lo Nuestro 2019 cuenta con siete nuevas categorías que son: Artista sierreño del año, Artista social del año, Colaboración crossover del año, Canción replay del año, Sencillo del año, Remix del año y Tour del año.

Aquí la lista de los nominados y el ganador en cada categoría



GENERAL

_Artista Premio Lo Nuestro del año:

Carlos Vives

Christian Nodal

J Balvin

Maluma



_Canción del año:

“Hoy tengo tiempo”, Carlos Vives

“Me niego”, Reik con Ozuna y Wisin

“Mitad y mitad”, Calibre 50

“X”, Nicky Jam y J Balvin



_Sencillo del año:

“Quién sabe”, Natti Natasha

“Me niego”, Reik con Ozuna y Wisin

“Mitad y mitad”, Calibre 50

“X”, Nicky Jam y J Balvin



_Colaboración del año:

“Fino pero sordo”, Julión Álvarez con Hansen Flores

“Justicia”, Silvestre Dangond y Natti Natasha

“Me niego”, Reik con Ozuna y Wisin

“X”, Nicky Jam y J Balvin



_Colaboración “crossover” del año:

“Calypso”, Luis Fonsi con Stefflon Don

“Está rico”, Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny

“I Like It”, Cardi B, Bad Bunny y J Balvin

“Mía”, Bad Bunny con Drake

“Taki Taki”, DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B



_Remix del año:

“Dura (remix)”, Daddy Yankee con Becky G, Bad Bunny, Natti Natasha

“El baño (remix)”, Enrique Iglesias con Bad Bunny y Natti Natasha

“Inolvidable (remix)”, Farruko, Daddy Yankee y Akon con Sean Paul

“Mi mala (remix)”, Mau y Ricky y Karol G con Becky G, Leslie Grace y Lali

“Te boté (remix)”, Nio García, Casper Mágico y Bad Bunny con Ozuna, Nicky Jam y Darell



_Tour del año:

“Aura Tour”, Ozuna

“El Dorado World Tour”, Shakira

“F.A.M.E World Tour”, Maluma

“Golden Tour”, Romeo Santos

“La Nueva Religión Tour Pt 2”, Bad Bunny

“Legacy Tour”, Marc Anthony

“México por Siempre”, Luis Miguel

“Rompiendo Fronteras Tour”, Alejandro Fernández y Los Tigres del Norte

“Versus World Tour”, Gloria Teevi y Alejandra Guzmán

“Vibras Tour”, J Balvin



_Artista revelación:

Anitta

Anuel AA

Casper Mágico

Hansen Flores

Manuel Turizo

Nio García

Raymix

Tini

T3R Elemento

Virlán García



_Artista social del año

Anitta

CNCO

J Balvin

Jennifer López

Maluma



_Video del año:

“1, 2, 3”, Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Ghetto

“Celoso”, Lele Pons

“El préstamo”, Maluma

“La vida sin ti”, Piso 21

“Malamente”, Rosalía

“Mi cama (remix)”, Karol G y J Balvin con Nicky Jam

“Seremos”, El Bebeto

“Sexo”, Residente y Dillon Francis con iLe

“Tu refugio”, Pablo Alborán

“Ya no tiene novio”, Sebastián Yatra y May y Ricky



_Canción “replay” del año:

“Amores extraños”, Laura Pausini

“Cachito”, Maná

“El último adiós”, Paulina Rubio

“Por amarte”, Enrique Iglesias

“Volverte a amar”, Alejandra Guzmán



POP/ROCK

_ Canción del año, pop/rock:

“El préstamo”, Maluma

“Fiebre”, Ricky Martin con Wisin y Yandel

“La vida sin ti”, Piso 21

“Me niego”, Reik con Ozuna y Wisin

“No te vas”, Nacho



_Colaboración del año, pop/rock:

“Clandestino”, Shakira y Maluma

“Fiebre”, Ricky Martin con Wisin y Yandel

“Me niego”, Reik con Ozuna y Wisin

“No me acuerdo”, Thalía y Natti Natasha

“Nos fuimos lejos”, Descemer Bueno y Enrique Iglesias con El Micha



_Artista del año, pop/rock:

Juanes

Maluma

Ricky Martin

Shakira

Thalía



_Grupo o dúo del año, pop/rock:

CNCO

Mau y Ricky

Piso 21

Reik



URBANO

_Canción del año, urbano:

“Dura (remix)”, Daddy Yankee con Becky G, Bad Bunny, Natti Natasha

“El baño (remix)”, Enrique Iglesias con Bad Bunny y Natti Natasha

“Sin pijama”, Becky G y Natti Natasha

“Única”, Ozuna

“X”, Nicky Jam y J Balvin



_Colaboración del año, urbano:

“Dura (remix)”, Daddy Yankee con Becky G, Bad Bunny, Natti Natasha

“El baño (remix)”, Enrique Iglesias con Bad Bunny y Natti Natasha

“Machika”, J Balvin con Anitta y Jeon

“Sin pijama”, Becky G y Natti Natasha

“X”, Nicky Jam y J Balvin



_Artista masculino del año, urbano:

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Nicky Jam

Ozuna



_Artista femenina del año, urbano:

Anitta

Becky G

Cardi B

Karol G

Natti Natasha



TROPICAL

_ Canción del año, tropical:

“Hoy tengo tiempo”, Carlos Vives

“Justicia”, Silvestre Dangond y Natti Natasha

“Mira”, Jerry Rivera y Yandel

“Quién sabe”, Natti Natasha

“Quiero tiempo”, Víctor Manuelle con Juan Luis Guerra.



_Colaboración del año, tropical:

“Justicia”, Silvestre Dangond y Natti Natasha

“Mira”, Jerry Rivera y Yandel

“Quiero tiempo”, Víctor Manuelle con Juan Luis Guerra

“Un poquito”, Diego Torres y Carlos Vives



_Artista del año, tropical:

Carlos Vives

Jerry Rivera

Juan Luis Guerra

Silvestre Dangond

Víctor Manuelle.



REGIONAL MEXICANO:

_Canción del año, regional mexicano:

“Mitad y mitad”, Calibre 50; “Oye mujer”, Raymix

“Privilegio”, Banda Rancho Viejo

“Qué bonito es querer”, Ulices Chaidez y sus Plebes

“Tu postura”, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga.



_Grupo o dúo del año, regional mexicano:

Banda Carnaval

Banda Rancho Viejo

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50, Ulices Chaidez y sus Plebes



_Artista sierreño del año, regional mexicano:

Crecer German

Lenin Ramírez

T3R Elemento

Ulices Chaidez y sus Plebes

Virlán García



_Canción banda del año, regional mexicano:

“Calidad y Cantidad”,La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

“En peligro de extinción”, La Adictiva Banda San José de Mesillas

“Privilegio”, Banda Rancho Viejo

“Segunda Opción”, Banda Carnaval

“Tu postura”, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga



_Canción norteña del año, regional mexicano:

“Al que a ti te gusta”, Voz de Mando

“Cuidaré”, Intocable

“El aroma de tu piel”, Gerardo Ortiz

“Fino pero sordo”, Julión Álvarez con Hansen Flores

“Mitad y mitad”, Calibre 50



_Artista del año, regional mexicano:

Christian Nodal

Gerardo Ortiz

Joss Favela

Luis Coronel

Raymix