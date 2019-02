Un rapero en EEUU muere al recibir 25 disparos de policías, denuncia abogada

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Un joven rapero murió en California a manos de la policía a principios de mes, tras recibir 25 disparos, según denunció este miércoles la abogada de la familia de la víctima.



"Esto fue exagerado", dijo a la AFO Melissa Nold, quien examinó el cuerpo en la morgue e indicó que seis oficiales de la policía de Vallejo, 50 km al norte de San Francisco, le dispararon en la cara, garganta, pecho, oreja izquierda, brazos y hombros a Willie McCoy, de 20 años, en un local de comida rápida el 6 de febrero.



"No hay pruebas que justifiquen ese nivel de fuerza y no hay ninguna razón posible por la que se necesite disparar a alguien tantas veces", añadió. "Fue casi como si estuvieran practicando tiro al blanco".



Nold dijo que McCoy, que usaba Willie Bo como nombre artístico, estaba en la casa de la familia grabando música cuando decidió ir a un Taco Bell a comer, tarde en la noche.



La policía indicó que recibieron una llamada del establecimiento sobre un Mercedes-Benz estacionado en el canal que lleva al autoservicio en ventanilla (Drive-thru) con el motor encendido y un hombre como desmayado, con la cabeza sobre el volante.



Los oficiales notaron la pistola en el auto y estudiaban el plan de acción cuando McCoy despertó, buscó el arma e ignoró la orden de "manos arriba".



"Temiendo por su seguridad, seis oficiales dispararon sus armas de servicio", indicó la policía de Vallejo en un comunicado.



Las autoridades indicaron además que la pistola estaba cargada y había sido reportada robada en Oregon.



- Sin justificación -

Nold explicó, como expolicía, que nada justifica esa respuesta. "Ese es el tipo de fuerza que usas en un tiroteo", insistió.



Añadió que dadas las circunstancias hubieran podido tomar posición de resguardo y despertar a la víctima usando la sirena o la corneta de la patrulla.



"Si se suponía que estaba armado, ¿por qué se pararon frente a él?", cuestionó.



La policía de Vallejo no respondió este miércoles al pedido de la AFP de un comentario.



El tiroteo de McCoy sigue a una serie de incidentes similares de supuesta brutalidad policial en Estados Unidos en los últimos años.



Y no es la primera vez que el Departamento de Policía de Vallejo es objeto de escrutinio a raíz de las denuncias de uso excesivo de la fuerza.



Un video mostró a un oficial sobre un hombre en el suelo golpeándolo varias veces en la cara. En otro se ve a un policía golpeando a un hombre con su linterna mientras un compañero le ponía las esposas.