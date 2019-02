Aseguran que "Exponiendo infieles" capítulo 64 de Badabun es falso

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El capítulo 64 de "Exponiendo infieles" del programa Badabun, que sorprendió a muchos por supuestamente arruinar la boda de Alejandro y Mónica, resultó ser falso, o al menos así aseguran varios cibernautas.



El vídeo que formaba parte de su especial de San Valentín le dio la vuelta al mundo, luego que la presentadora Lizbeth Rodríguez, comenzara a llorar y a pedir disculpas por haber "expuesto" las infidelidades del novio con la prima de su futura esposa.



Resulta que una seguidora del programa, muy afectada por lo que había ocurrido, se dio a la tarea de buscar a Alejandro en las redes sociales, pero lo que encontró la dejó más sorprendida que el mismo show.



Norma González, a través de Facebook, escribió: "Amigos hoy ocurrió una tragedia. Para que dejen de compartir los vídeo de Exponiendo infieles, se veían tan reales.



Resulta que el último vídeo Badabun se hizo súper viral, entonces como soy una acosadora de primera busqué el perfil del chavo llamado "Alejandro". Me metí a las fotos y revise cada uno de los perfiles a los que seguía, entonces me di cuenta que la tal Mónica se llama "Dana Dorel", me metí al perfil de Dana para checar si era ella y si tenía una prima llamada Jessica y me di cuenta que no era su prima si no su amiga en común y entonces me di cuenta que Jessica se llama "Alexis". Me metí a revisar el perfil de Alexis para ver si era ella y efectivamente era ella, viendo sus fotos me di cuenta que tenía vato, entonces decidí mandarle mensaje al novio y me di cuenta que todo es Fake, amigos que triste, ya no deberían de compartir esa mamada. (sic)



El capítulo 64 ya tiene más de 27 millones de visualizaciones, y antes de saberse del montaje, la presentadora Lizbeth Rodríguez publicó un vídeo donde aseguraba que había llegado a su límite.

Esto molestó a algunos usuarios en las redes sociales, quienes llamaron "mentirosa" a Rodríguez tras salir llorando en Instagram.