Academia revela 4 Oscars que se entregarán fuera de cámara

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La academia de cine finalmente reveló las categorías del Oscar que se anunciarán durante cortes comerciales en un intento por acortar la gala de premios a tres horas.



Los honores a la mejor cinematografía, edición, maquillaje y peinado, y cortometraje serán presentados fuera del aire en la ceremonia de este año, dijo el lunes un vocero de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Los discursos de los ganadores se transmitirán más tarde durante la velada y también podrán verse en vivo a través de Oscar.com y en las cuentas de la academia en redes sociales.



El presidente de la academia, John Bailey, dijo en una nota a sus miembros que los comités ejecutivos de seis ramos decidieron tomar parte de este programa “ligeramente editado" y que la junta de gobernadores eligió a cuatro para este año.



"Estamos comprometidos a presentar un espectáculo del que todos estaremos orgullosos", dijo Bailey.



En años futuros, entre cuatro y seis categorías se cortarán de la emisión en vivo.



El plan para entregar ciertos premios durante los comerciales para lograr una ceremonia de tres horas el 24 de febrero se anunció en agosto como uno de los pocos cambios para combatir el descenso de los ratings. Pero a diferencia de un premio a las películas populares, retirado para mayor consideración tras una apasionada respuesta negativa, este cambio permaneció.



La movida ha provocado en general desagrado tanto entre los nominados como entre muchos cinéfilos en redes sociales, algunos de los cuales han estado tuiteando durante semanas con el hashtag #PresentAll24, o #PresentenTodosLos24 (premios).



"Esta decisión no tiene nada que ver con ninguna decisión sobre cine. Es una decisión de transmisión. Se trata del espectáculo, de entretenimiento. Pero no debe ser parte de la discusión sobre de qué se tratan los Premios de la Academia", dijo este mes el director y fotógrafo de "Roma", Alfonso Cuarón, durante la gala de premios del Sindicato de Directores. "Los Premios de la Academia deben ser sobre celebrar a los artistas en las distintas categorías".



Cuarón es el único candidato a una categoría cortada que compite por otros premios, incluyendo mejor director y película, que se entregarán durante la emisión.



El director de "Vice" Adam McKay se expresó previamente decepcionado ante la idea. Había oído rumores de que maquillaje y peinado sería una de las categorías infortunadas, lo que consideró un golpe particular para quienes ayudaron a transformar a Christian Bale en Dick Cheney para su filme.



"Ese equipo trabajó tan duro", dijo McKay. "Vice" también compite por el premio a la mejor edición, que se entregará fuera del aire.



La semana pasada, en el almuerzo de los nominados al Oscar, el editor de "Bohemian Rhapsody" John Ottman calificó el cambio como insultante. Ottman terminó en uno de los rubros cortados.



Al mezclador de sonido de "Bohemian Rhapsody" Paul Massey solo le preocupaba no saber qué decirle a amigos y parientes que sintonizarían el espectáculo con la esperanza de verlo a él. Pero hizo una sugerencia para asegurar un programa más rápido: sienten a los nominados de las categorías técnicas más cerca del escenario.



Para algunos, es un largo recorrido hasta el podio y los productores prometen que cada ganador tendrá apenas 90 segundos desde el momento en que se lee su nombre hasta que la orquesta comience a tocar para señalar el fin de su discurso.