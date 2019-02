Integrantes de BTS debutarán como presentadores en los Grammy 2019

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los amantes de BTS están emocionados y no es para menos: los famosos surcoreanos entregarán un premio en los premios Grammy 2019, según el portal "Varity".



Aún no se ha especificado qué categoría será, pero se conoce que todos subirán al escenario para entregar un galardón de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación.



Además, BTS está nominado en la categoría Mejor Diseño de Grabación por su tercer álbum de estudio "Love Yourself: Tear" (2018).

¿A qué hora podrá ver los Grammy 2019?

Honduras: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Estados Unidos: 6:00 p.m. (Pacífico), 9:00 p.m. (hora del este)

España: 2:00 a.m. (lunes 11 de febrero).



Canal

Estados Unidos: CBS

Latinoamérica: TNT y TNT Series



Los premios Grammy 2019 se desarrollarán en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos.