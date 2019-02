Maluma recibe halagos por donar su cabello para los niños con cáncer

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El cantante colombiano Maluma se robó los aplausos en las redes sociales luego de celebrar el Día Internacional contra el Cáncer con niños que padecen esta enfermedad.



Sin embargo, la noticia de su visita se hizo viral luego de que el artista se cambiara su peinado para donar su cabello con el que se hacen pelucas para los menores.

De interés: 'Miss Bala' de Gina Rodríguez, entre las más taquilleras de EEUU



“Es imposible ponerse en los zapatos de estos chiquitos pero por esas sonrisas uno hace cualquier cosa. Gracias pequeños maestros por enseñarnos tanto y con toda seguridad la próxima no buscaré una peluquería, volvería una y mil veces donde ustedes”, escribió el colombiano adjunto al vídeo del corte de pelo en su Instagram.



Su publicación no tardó en hacerse viral y sus miles de seguidores lo llenaron de halagos: “Qué grande eres Maluma”, “si antes te amaba, ahora te amo más”, “eres un ejemplo a seguir, has dado una gran lección”, “lloro de felicidad con este video, te ganaste el cielo”, “Dios te pagará lo que has hecho por esos niños”, y “tienes unos hermosos sentimientos”, fueron algunos de los comentarios.



Maluma se mostró emocionado junto a los pequeños, quienes sin mostrar mucha sorpresa por su llegada al principio disfrutaron de un rato ameno.