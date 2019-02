Los Goya abren defendiendo la presencia femenina en el cine  

MADRID, ESPAÑA. -Los mensajes en defensa de la inclusión fueron más allá de la promoción de una mayor cuota de mujeres en el cine el sábado en los premios Goya. Jesús Vidal aplaudió su reconocimiento como mejor actor revelación por “Campeones”, pese a su discapacidad visual.



"Han distinguido a un actor con discapacidad. ¡No saben lo que han hecho!”, expresó Vidal evidentemente emocionado, reivindicando los valores de "inclusión, diversidad y visibilidad" que promueve su película.



El actor de 43 años, filólogo de formación con un sólida carrera en el teatro español y con un currículum que también incluye el mundo del periodismo, añadió: “Yo venía del teatro y del cine me he enamorado”.



Mientras su discurso conmovió al auditorio en Sevilla, el de Eva Llorach, ganadora del Goya a la mejor actriz revelación por "Quién te cantará", generó vítores de las mujeres, a quienes invitó a poner de pie clamando por una mayor representación femenina en el cine, incluso después de los 40, 50 y 60, y un pago más igualitario.



Entre otros premios entregados en la primera mitad de la velada, Carolina Yuste obtuvo el Goya a la mejor actriz de reparto por “Carmen y Lola” y Luis Zahera el premio homónimo masculino por “El reino”.



"El reino" de Rodrigo Sorogoyen, que encabezaban la lista de nominados con 13 menciones, llevaba varios premios conquistados, incluyendo también mejor guion, montaje y sonido.



En la alfombra roja previa a la gala se destacaron Penélope Cruz, con un vestido plateado, y la cantante Rosalía con un kimono negro del diseñador español Juan Vidal. En ausencia de su esposo Javier Bardem, Cruz, nominada a mejor actriz por "Todos lo saben", estuvo acompañada por el director Pedro Almodóvar. También brilló la actriz hispanocolombiana Juana Acosta, con un vestido de Dolce & Gabbana, y la modelo española Nieves Álvarez, con un diseño de pedrería de Ellie Saab.



Algunas de las actrices, como las nominadas Natalia de Molina y Eva Llorach ("Quién te cantará"), así como Sorogoyen, lucieron el abanico con el hashtag #NiUnaMenos, repartido por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) para denunciar los crímenes por violencia de género y reivindicar una mayor presencia de las mujeres en el mundo del cine.



La gala, en su 33ra edición, cuenta con los humoristas Andreu Buenafuente y Silvia Abril como anfitriones. Es tan solo la segunda ocasión que transcurre fuera de Madrid.



Entre los asistentes se encontraban Isabel Coixet, gran triunfadora el año pasado por "La librería", Juan Antonio Bayona y Alejandro Amenábar.



"El reino" de Sorogoyen _ también nominado al Oscar por el cortometraje "Madre" _ es un thriller político protagonizado por Antonio de la Torre que examina de forma crítica y precisa los fenómenos de corrupción que han sacudido a España en la última década. "Campeones", dirigida por Javier Fesser y que le sigue con 11 nominaciones, es una comedia centrada en las peripecias de un equipo de baloncesto compuesto por un grupo de discapacitados cuyo particular entrenador es interpretado por Javier Gutiérrez. Tanto de la Torre como Gutiérrez están nominados a mejor actor.



Además, ambas cintas optan por el galardón a la mejor película, junto con "Todos lo saben", "Carmen y Lola" y "Entre dos aguas".



Dirigida por el realizador iraní Asghar Farhadi el drama familiar "Todos lo saben", nominado a ocho galardones, está protagonizado por la pareja dorada del cine español: Javier Bardem y Penélope Cruz, ambos nominados. Por su parte, "Carmen y Lola" y "Entre dos aguas" abordan historias con protagonistas de etnia gitana en sus papeles principales.



La primera, de la directora Arantxa Echevarría, recorre las dificultades, familiares y sociales, que enfrenta una pareja de mujeres gitanas lesbianas. "Entre dos aguas", del director Isaki Lacuesta, ya se alzó con la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián el pasado septiembre. Reúne a dos hermanos cuyas vidas han seguido caminos muy diferentes, uno en la cárcel por narcotraficante y el otro como soldado de la Marina. Farhadi, Echevarría y Lacuesta son candidatos al Goya al mejor director.



El veterano José Coronado, uno de los actores con trayectoria más prolífica en el cine español, completa junto con Javier Gutiérrez, Javier Bardem y Antonio de la Torre la lista de aspirantes al Goya al mejor actor. En la categoría femenina, además de Penélope Cruz están nominadas Lola Dueñas por "Viaje al cuarto de una madre", Susi Sánchez por "La enfermedad del domingo" y Najwa Nimri por "Quién te cantará", esta última cinta dirigida por Carlos Vermut y que compite por siete trofeos.



Destacan también “La sombra de la ley” con seis nominaciones, así como “Yuli” y “El hombre que mató a Don Quijote”, con cinco cada una.



El cine latinoamericano también está muy presente en la gala de los Goya. Las películas "Roma" del mexicano Alfonso Cuarón, "El ángel" del argentino Luis Ortega, "Los perros", de la chilena Marcela Said y "La noche de 12 años" del uruguayo Álvaro Brechner son las candidatas al Goya a la mejor cinta iberoamericana.