La emotiva despedida de Tom Hanks en su último rodaje como Woody

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Despedirse de la trama de Toy Story no será fácil para los fans, mucho menos para los actores que le dan vida a las voces de los juguetes más famosos de la pantalla grande.



El actor Tom Hanks emocionó al mundo entero tras anunciar que terminó de grabar la voz de Woody, para la cuarta entrega de la película animada.



"Recta final, sesión final como Woody de 'Toy Story 4'. Cabalgamos como el viento, hasta el infinito y más allá. Hanx", escribió el actor en Instagram en honor a la cinta que se estrenó en 1995.



La imagen emocionó a los fans de la cinta, quienes llenaron de comentarios la instantánea. "Casi lloro, literalmente. No puedo esperar a verla, pero no quiero que termine", "me rompe el corazón", "quedaré hecho un desastre", comentaron varios seguidores.



La nueva entrega llegará a las salas de cine el próximo 21 de junio de 2019.