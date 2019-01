Milo Ventimiglia es el Hombre del Año del Hasty Pudding 

El actor Milo Ventimiglia habla de la película 'Second Act' en los estudios de AOL en Nueva York. (Foto: AP)

CAMBRIDGE, ESTADOS UNIDOS.- Milo Ventimiglia, quien da vida a Jack Pearson en la exitosa serie de drama "This is Us", fue nombrado Hombre del Año de 2019 por el grupo Hasty Pudding Theatricals de la Universidad de Harvard.

Ventimiglia fue seleccionado por haber tenido un "impacto importante en la televisión y el cine", dijo la organización de teatro universitario más antigua de Estados Unidos el miércoles en un comunicado.

Tampoco lo lastimó haber dado vida al galán Jess Mariano en la serie televisiva "Gilmore Girls" del 2001 al 2006.



"Nos encantaron sus actuaciones en 'This is Us', 'Heroes' y 'Gilmore Girls', pero lo más importante es que es el amor platónico de infancia de nuestras dos estimadas productoras, Elizabeth (Mann) y Mariana (Sánchez-Medina)", dijo la presidenta del Hasty Pudding, Grace Ramsey, en la misiva.



El actor nominado al Emmy recibirá su caldera con pudín durante un discurso humorístico, o “roast”, el 8 de febrero en Harvard.

Luego asistirá al estreno de la más reciente producción del Hasty Pudding, "France France Revolution", la primera con mujeres en el escenario.



Aunque las mujeres han estado involucradas con el Hasty Pudding Theatricals desde los años 30, el elenco en escena ha sido tradicionalmente de puros hombres, incluso para los papeles femeninos. La organización anunció el año pasado que las mujeres comenzarán a incluirse en el reparto.



Ventimiglia también ha estado involucrado con la organización Veteranos de Guerra de Irak y Afganistán, que apoya a veteranos que necesitan ayuda cuando vuelven a sus casas de la guerra. Su personaje en "This Is Us" es un veterano de Vietnam, mientras que el padre de Ventimiglia en la vida real también es un veterano de guerra.



Hasty Pudding, que data de fines del siglo XVIII, ha honrado a un Hombre del Año desde 1967. Homenajeados previos incluyen a Clint Eastwood, Tom Hanks, Christopher Walken y Paul Rudd, éste último agasajado el año pasado.



Bryce Dallas Howard fue nombrada Mujer del Año del Hasty Pudding el martes.