Rinaldi Scalici de El Pinchazo: "Mucha gente me ama y muchos me odian"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con su humor característico, Rinaldi Scalici, presentador del programa El Pinchazo, nos recibió en su casa y nos contó anécdotas que han marcado su vida. Además nos puso a prueba con sus preguntas.

A Rinaldi le ha pasado de todo, desde falsos romances con una ex primera dama nacionalista, ser declarado hondureño non grato en Amapala, fracasos en el amor, en fin, una personalidad.

Con 11 mil pinchazos en su lista, muchos realizados a conocidos hondureños como al expresidente Manuel Zelaya Rosales, al excandidato presidencial Salvador Nasralla, Óscar Álvarez cuando estuvo como ministro de Seguridad, entre otros, es todo un experto en enseñar cultura a los catrachos.

El Pinchazo es un programa en el que el presentador realiza preguntas sobre cultura general, conocidas como pinchazos. Dichas preguntas contienen información errónea, algo premeditado, con el objetivo de que la persona a quien se le interroga responda correctamente, o en algunos casos, le diga al presentador que se equivoca con la información proporcionada. En caso de no saber de qué se habla, la persona interrogada debe decir "me pincharon".

Desde su perspectiva, el presentador se define como un personaje más de Honduras, uno que tuvo la fortuna de llegar a la televisión y estar por 16 años en ella.

¿Dónde fue su primer trabajo en la televisión?

Fue en Canal 48, mi primera casa.

¿Cuándo y cómo nace el programa El Pinchazo?

Nace cuando llegué al canal Mayavisión. Yo tengo una personalidad muy alegre, no soy triste...me gusta alegrar a las personas. Yo tenía los pinchazos en la cabeza y se los hacía a la gente para hacerlos reír, pero en ese momento no se me había ocurrido hacer el programa.

El programa nace un 20 de diciembre de 2002 cuando nos proponen la posibilidad de un espacio.

Puedo decir que surgió por un accidente, por una necesidad, cuando un comediante que realizaría el programa no pudo, entonces aproveché y dije "yo voy a hacer un programa" y empezamos a buscar un nombre.

¿Cómo eligieron el nombre?

Teníamos varios "te pinché", pensábamos poner "te jodí", pero la palabra joder no es bien vista, entonces al final salió El Pinchazo.

¿Cuál fue el primer pinchazo del programa?

Dónde queda la embajada de Honduras aquí en Honduras.

¿Cómo nace un pinchazo exitoso?

Primero lo pienso y luego los pruebo con mis amigos, familiares y hasta con las personas que me venden las tortillas, de acuerdo a la reacción de las personas determino si funcionará o no.

¿Qué personalidades ha pinchado?

Primeras damas, presidentes, extranjeros. Con nombres puedo decir al expresidente Manuel Zelaya Rosales, excandidato presidencial Salvador Nasralla, Óscar Álvarez cuando fue ministro de seguridad, Milton Jiménez, entre otros.

¿Cuántos pinchazos ha realizado desde que surgió el programa?

11 mil. Hemos hecho cuatro mil preguntas. Llevo un control en un libro al que llamo "Biblia". Hay pinchazos para ¡ufff!

¿Qué es lo peor que le ha pasado realizando pinchazos a los hondureños?

Me han amenazado con meterme preso, me han corrido de varias ciudades, también de universidades porque dicen que me burlo y yo digo "yo no me burlo". Mucha gente me ama y muchos me odian porque dicen que soy el vividor más grande de Honduras y no es así.

¿Cuál fue desde sus inicios el objetivo de realizar pinchazos?

Me gusta resaltar las cosas de Honduras, pero hay que hacerlo al estilo cómico porque al hondureño no le gusta la cultura, entonces he cambiado el sistema de la cultura entre algo cómico y lo hago que usted aprenda.

Cuéntenos de un pichazo que recuerde por que le haya acarreado problemas

Una vez fui a Amapala y le pregunté al alcalde ¿cuántos empleados heterosexuales trabajaban en la alcaldía? Me respondió que ni uno, le pregunté "¿y en el pueblo señor alcalde?" y me dijo "creo que tres o cuatro". Después de eso fui declarado persona non grata en la Isla de Amapala, pero eso no me detuvo y volví a ir.

Padre de dos hijos y actualmente divorciado, Rinaldi recordó varias anécdotas amorosas

Soy bien romántico, pero no he tenido suerte en el amor. Una vez me "robé" un carro para ir a visitar a una novia a San Pedro Sula, junto a otros compañeros, sin avisarle a ella me fui a buscarla, ella estaba de cumpleaños y quería darle la sorpresa.

En otra ocasión me inventaron un romance con una ex primera dama nacionalista. Eso no fue cierto. Así como esas tengo muchas otras.