“Hortensia, La Gitana, describe la ruta que el destino me había trazado”

TEGUCIGALPA

Una recopilación de hermosas e impresionantes sorpresas se describen en la segunda obra literaria de la periodista hondureña Nora Schauer, quien esta vez comparte un relato ancestral en torno a las mujeres valientes y esforzadas de siete generaciones de su familia. “Hortensia, La Gitana” ya es una realidad luego de casi dos años de trabajo.

Conozcamos a la protagonista de esta extraordinaria historia.

¿Quién es Hortensia, La Gitana?

Hortensia La Gitana es mi abuela, la madre de mi madre, una mujer de enjuiciado origen gitano que en su diario personal escribió, la forma cómo su nieta, ( yo ), debía afrontar con valentía el recorrido fragoso e impensado que el destino me había trazado. Las memorias las plasmó antes que yo naciera y su objetivo era, que la niña que no logro conocer por culpa del cáncer que la mato, no sufriera tanto los sinsabores del desamor, la mentira, la traición y los golpes bajos.

¿ Cuándo y cómo se comienza a tejer esta historia?

En los inicios de mi nueva vida en Estados Unidos tuve la oportunidad de leer una y otra vez el diario de mi abuela. Surgieron entonces miles de preguntas acerca de ella, mi bisabuela y tatarabuela, sobre la fraternidad que tenían con los astros y su llegada al nuevo mundo procedentes de España a finales del siglo XVIII. La única persona que podía contestar esas interrogantes era mi madre Nora Landa Blanco, sin embargo, hacia una década se había ido con las respuestas de lo que yo quería saber y que de joven nunca me interesó.

Es un cuento ¿qué la motivó a inclinarse por este género?

El poder escribir una historia fantástica en el marco de un escenario real. Por primera imaginé situaciones, que por razones generacionales no tenía por qué saber y me encontré con seis generaciones de mujeres con cualidades irrepetibles que mis nietas deben conocer.

¿ Cuál fue el personaje principal para construir la historia de su segundo libro ?

El cuento gira en torno a la vida de mi abuela y su aptitud para descifrar e intuir algunas situaciones en el futuro, especialmente la de su nieta, a quien amó sin conocer y quien debía poseer su nombre y su anillo. Es una joya con tres diamantes alineados como la trilogía de estrellas en el cielo, que, según sus escritos, me habilitarían a recibir las bendiciones espirituales de la gitanería para caminar, sin importar los tropiezos del peregrinaje, en busca de la felicidad.

¿ Qué legado desea dejar o compartir con la publicación de este libro?

El libro Hortensia La Gitana nació, por mi deseo de establecer un vínculo de afecto y orgullo entre mis nietas Nora Luciana y Mila Alejandra, y las mujeres que seremos parte de su historia. También pensé en motivar a mis lectores a recopilar con sus abuelas y abuelos las historias corrientes del hogar para heredarlas a las nuevas generaciones del núcleo familiar como parte de una tradición que no debe perderse.

¿ Cuáles han sido sus mayores logros una vez que salió del país?

La edición de mi primer libro “Honduras jamás te cambiaria”, crear mi blog“50yconganas.com” con temas relacionados con la mujer en la edad madura, estudiar inglés para hablarlo con propiedad, escribir “Hortensia La Gitana” y formar un hermoso hogar con un hombre, que yo pienso mi abuela la gitana, lo puso en mi camino...

¿Qué proyectos tiene para el 2019?

Viajar a Honduras por el nacimiento de mi segunda nieta, luego comenzar a organizar el material de mi tercer libro.

Su nuevo libro... ¿nos hará reír? ¿llorar?,¿qué tipo de emociones o sentimientos transmitirá al lector esta nueva obra?

El cuento recoge una serie de sentimientos que van desde el amor adolescente hasta el apego maduro, el desamor y la traición en su máximo esplendor, la esperanza que surge del dolor, los milagros y sucesos inexplicables que llegan cuando menos se esperan, las tristezas y pesadumbres que inundan el alma vacía, la fuerza de la sangre que pide no claudicar, la valentía para levantarse y la paz como sinónimo de realización y felicidad