Christina Aguilera anuncia presentaciones en Las Vegas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Christina Aguilera se une a un creciente número de artistas con residencias musicales en Las Vegas.



La cantante anunció el martes que "Christina Aguilera: The Xperience" debutará en el Teatro Zappos del Planet Hollywood Resort & Casino el 31 de mayo.



Aguilera anunció 16 funciones. Los boletos salen a la venta el sábado.



La ganadora del Grammy, que lanzó su primer álbum en 1999, es conocida por éxitos como "Genie in a Bottle", ''Beautiful" y "Ain't No Other Man".



Su más reciente disco es "Liberation", del año pasado. Dos canciones de esta producción, "Fall in Line" con Demi Lovato y "Like I Do" con GoldLink, competirán por premios Grammy el 10 de febrero en Los Ángeles.



Entre otras estrellas que han tenido residencias temporales en Las Vegas están Britney Spears, Lady Gaga, Celine Dion, los Backstreet Boys y Mariah Carey.