“Club de Cuervos”: cuarta temporada disponible ya en Netflix

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La serie de Netflix “Club de Cuervos” estrenó el viernes a su cuarta y última temporada y sus actores miran con tristeza el momento de decir adiós.



“El día que me tocó hacer la última escena de la serie, era una escena con Mariana. Fue igual, era una escena donde teníamos que estar hablando de cualquier cosa y hablábamos como si tuviéramos que despedirnos de nuestro papá, se nos corrían las lágrimas”, dijo a reporteros Luis Gerardo Méndez, quien interpreta a Chava Iglesias, copresidente del equipo en pleito eterno con su hermana Isabel (Mariana Treviño), la otra presidenta.



La serie creada por Gaz Alazraki sobre el equipo de fútbol Cuervos Negros de Nuevo Toledo fue la primera producida por Netflix fuera de Estados Unidos y abrió paso a otras como “Narcos”, “Las chicas del cable”, “3%”, “Élite” y tantas más que han cautivado al público internacional. En su momento fue para Méndez y Treviño una posibilidad de hacer una comedia diferente en la que hay espacio para campañas políticas, escándalos de futbolistas y fiestas desenfrenadas.



Los hermanos Iglesias han vivido pleitos enormes y despiadados, pero Treviño confió que podrán encontrar un punto en común además de verse en la necesidad de limpiar su nombre y descubrir lo que implica ser un Iglesias.



“Ellos finalmente se dan cuenta que juntos son más fuertes y que no somos el enemigo, sino que el enemigo está fuera y lo tenemos que enfrentar juntos”, dijo Treviño.



“En esta última temporada estos personajes por primera vez se dan cuenta que para vencer todo eso que tienen enfrente, que el problema real es la corrupción, que son estos duopolios, que es toda esta m... con la que hemos crecido, es haciendo equipo con el otro”, dijo Méndez.



“Yo siempre he creído que la comedia tiene un poder muy particular para espejear a la sociedad y que mientras te estás carcajeando vienen las cucharadas de verdad”.



“Club de Cuervos” no solo tuvo cuatro temporadas; también llevó al spinoff “La balada de Hugo Sánchez” protagonizada por Hugo Sánchez (interpretado por Jesús Zavala), el tímido y nervioso asistente de Chava que con su romance con una anciana y su origen mormón era una de las más grandes interrogantes de la serie.



“Ya lo sientes parte de ti, ya es un amigo tuyo, es alguien a quien puedes defender, alguien que conoces perfectamente”, dijo Zavala. “Desprenderte de eso y aceptar que ya terminó y que ya se queda ahí guardado es difícil”.



Para Aldo Escalante, quien da vida a Aldo, el fiel asistente de Isabel, esta es la mejor temporada de todas.



“Creo que se va a ver una madurez en la comedia y creo que la gente la va a gozar tremendamente”, dijo.