El paso a paso a las bases del Concurso de Cuentos Cortos

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

“Tengo interés en escribir mi primer cuento y publicarlo”... “Escuché de un concurso que organiza diario EL HERALDO”... “Dicen que los requisitos son mínimos y que no cobran la admisión”... “¿Qué debo hacer para participar?”.



El pasado 14 de enero, el diario de mayor influencia de Honduras lanzó su convocatoria a la XI edición del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle, evento que por más de una década se ha caracterizado por ser una plataforma que aprecia y visibiliza el talento de quienes se atreven a aventurarse entre sus propias historias.



Este año, como en ocasiones anteriores, la recepción de las obras -en la categoría de adultos- será en formato digital. Por tal razón, y en armonía con el contexto de innovación, las bases del concurso también están disponibles al público por medio de la pantalla electrónica.



Requisitos

En la categoría de adultos pueden participar los escritores mayores de 18 años, tanto nacionales como extranjeros residentes en Honduras, con una sola obra cuya extensión no debe superar las dos páginas. Los relatos deberán estar escritos en letra Arial tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.



Los trabajos se presentarán de la siguiente manera: en un documento de Word incluir el relato original, usando como firma un seudónimo, sin otro detalle que permita identificar la autoría. En otro documento de Word con el título de “Plica” incluirá el título de la obra, nombre del autor y seudónimo, lugar y fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y correo electrónico. No incluir currículo. Deberá enviar ambos archivos en un solo correo a la dirección: concursodecuentos@elheraldo.hn.



Las mismas reglas aplican para la categoría infantil, salvo que en este caso los niños podrán enviar su cuento en papel a las oficinas de diario EL HERALDO, ubicadas en la colonia Loarque, 100 metros antes de Plaza Loarque, frente a Ferromax, en horario de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM.