Alejandra Munguía: "Lo que más cuesta es escribir algo que vas a compartir con el mundo”

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

Siendo una profesional en temas de emprendimiento, metas, estrategia e innovación; Alejandra Munguía es además una joven hondureña que decidió lanzarse como escritora en 2018 para cumplir uno más de sus propósitos. “Los libros hicieron una gran diferencia en mi vida, desde que tenía 11 años, es así que con el sueño de cambiar al menos una vida he escrito ‘7 pasos para tener éxito antes de los 30’”, compartió la escritora.



¿Qué la motivó a hacer de la literatura parte de su vida?

Desde pequeña me ha encantado leer, eso me ha ayudado no solo a superar momentos difíciles, sino también a tomar mejores decisiones, a estar más enfocada y a aprender de las experiencias de las personas que leo. Cuando sentí que la lectura había cambiado mi vida me entró un arduo deseo de escribir para llegar al corazón de alguna persona y poder ser parte de su proceso de convertirse en aquello que siempre soñó.



¿Cómo fue el proceso de debutar como escritora?

Divertido, la verdad amo tanto leer como escribir. Cuando uno escribe va dejando pedacitos de su alma, y al ir recordando experiencias uno las vuelve a vivir. Yo he escrito toda mi vida, pero lo que más cuesta es decidirse a escribir algo que vas a compartir con el mundo. Como menciono en el libro, me costó empezar, y cuando comencé estaba en un momento donde me toco superar varios retos profesionales, sin embargo, el libro surgió de manera muy fluida, cuando menos acordé ya había suficiente material para publicarlo. Me ha encantado la experiencia y estoy ansiosa por sacar el segundo.



¿Cómo ha sido el recibimiento hacia su primer escrito?

Es hermoso cuando comienzas a ver cómo gente de cualquier parte del mundo te puede dar una retroalimentación de cuánto le ha inspirado el libro. De igual manera abrirse a un mercado global es una gran oportunidad que debemos aprovechar hoy en día. En el 2018 publiqué “7 pasos para tener éxito antes de los 30”, que ya está disponible en Amazon y publicado en más de 170 países.



¿Qué pueden encontrar las personas en dicho ejemplar?

Pueden encontrar una forma práctica para lograr sus sueños. Son herramientas que yo aprendí de cientos de libros y de las biografías de las personas más exitosas del mundo. A veces creemos que lograr nuestras metas depende de cosas rebuscadas, al final todo se convierte en actividades simples, pero constantes. De los 20 a los 30 fui en una carrera rápida a mis sueños y lo logré, así que resumí todo el proceso en siete pasos que siendo constante estoy segura que dirigen a las personas hacia cualquiera que sea su sueño.



¿Cuál es el siguiente paso para este libro?

Actualmente está siendo traducido para ingresar al mercado anglosajón y próximamente esperamos que ya esté disponible en al menos cinco idiomas.



¿Qué próximos proyectos literarios está preparando?

Ya inicié “¿Cuál es tu salsa?, la continuación de “7 pasos para tener éxito antes de los 30”. Por el momento se va a convertir en una trilogía, y quién sabe, cuando llegue a los 40 o 50, se convierta en una saga. Las cosas no terminan a los 30, ¡es cuando todo se pone mejor!



¿De qué trata esta nueva obra?

El libro hace énfasis en la edad porque son épocas que vamos viviendo de manera diferente; nuestros gustos, experiencias y sueños van cambiando. Hay que aprovechar el ímpetu y la energía de los 20, pero se puede comenzar a disfrutar cumpliendo metas más estratégicamente cuando ya se ha ganado experiencia y conocimiento, para así lograr una vida de ensueños a través de algo que apasione, sin descuidar a los que se aman. “¿Cuál es tu salsa?” es un libro que se refiere a encontrar tu pasión y tu propósito en la vida, y te alienta para que agarres el coraje para arriesgar todo para lograr una vida que ames intensamente.



¿Cuál es o sería su mayor retribución como escritora hondureña?

Mi mayor retribución sería cambiar vidas, y hasta salvar vidas alrededor del mundo, que en alguna parte al menos una persona, después de leer el libro, comience a convertir su vida en algo extraordinario.