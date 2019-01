Nery Gaitán, sobre cómo escribir un cuento

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

EL HERALDO recién abrió su convocatoria para la XI edición del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle, por lo que en esta ocasión ofrece una guía dirigida a principiantes sobre cómo escribir un cuento, de la mano del literato Nery Gaitán.



Propósitos

Antes de compartir las claves esenciales para que el producto final sea el esperado, el escritor destacó los principales retos a vencer para quienes desean debutar en este campo. A través de la visualización de los mismos, Gaitán asegura que la realización de la obra será una tarea mucho más viable.

1- Contar la historia de forma que impacte en los lectores.

2- Hacer uso del lenguaje apropiado.

3- Manejar el idioma con pleno conocimiento de causa.

4- Entender que si hay pobreza de lenguaje no se podrá contar la historia de manera precisa.

5- Considerar que jamás se podrá escribir una buena historia si se tienen errores gramaticales.

6- Darse cuenta de que lo primero que debe hacer el escritor principiante es estudiar gramática.



Pasos

Debutar como escritor de cuentos no es necesariamente la tarea más sencilla de cumplir, pero Gaitán manifiesta que quienes quieran introducirse en esta aventura y crear su primera historia pueden apoyarse en los siguientes consejos:

1- Tener algo que decir, que sea emocionante, atrayente y emotivo.

2- Crear un relato que incluya al menos un elemento extraño o diferente.

3- Definir con precisión qué es lo que se va a contar y por qué razón.

4- Determinar los personajes, la acción y la trama.

5- Terminar el relato con un final sorprendente o al menos inesperado.



Errores

Con base en su experiencia, el hondureño creador de cientos de cuentos expresa que hay algunos errores en común que siguen siendo populares entre las historias poco atrayentes. Según él, evitarlos es posible mientras sea capaz de identificarlos.

1- Las historias mal contadas resultan poco entendibles.

2- Las tramas mal estructuradas dan pie al vagabundeo de ideas.

3- Los personajes mal definidos física, emocional o psicológicamente restan calidad.

4- Los episodios que no sean relevantes en la historia o que no interesen, sencillamente no aportan.



Premios del concurso

Durante la ceremonia de premiación del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle se otorgará un Premio único y dos menciones honoríficas. Los incentivos son los siguientes: Premio único, medalla y pergamino de reconocimiento, 15 mil lempiras en efectivo, un paquete vacacional para dos personas y bono de compra en librería; las dos menciones honoríficas, pergamino de reconocimiento, paquete vacacional para dos personas y bono de compra en librería