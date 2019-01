Llene su viaje a Miami de cultura gastronómica

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Tras décadas de recibir cocineros y chefs de todas las Américas, Miami se ha convertido en la verdadera capital del sabor latinoamericano, con una variedad y una oferta que no se encuentran en ninguna otra ciudad del continente. Este 2019 será un año para celebrar la diversidad a través de los sabores en la capital de las Américas.



Ceviches de Perú, tapas españolas, sándwiches cubanos, tacos mexicanos, bife argentino, platillos haitianos, sancochos colombianos… todos estos sabores, y muchos más, se pueden encontrar en la ciudad más grande de Florida, sin olvidar la opción de comida local que incluye, entre otras opciones, los platos basados en carne de cocodrilo.



No por casualidad ha sido nombrada como Capital Latinoamericana de la Gastronomía en 2019. Una distinción lograda gracias a sus más de 6,000 restaurantes, entre los que se encuentran los locales de algunos chefs de talla internacional como el español José Andrés o el peruano Gastón Acurio.



Descubra su diversidad

Los tours gastronómicos pueden ser una opción muy interesante para conocer los sabores y olores que ofrece la ciudad, que siempre tienen relación con la historia y la cultura local.



Una de esas opciones es el de Little Havana, que permite degustar los platos más típicos de Cuba a lo largo de seis paradas en diferentes locales. El recorrido pasa por la Calle Ocho, vía principal de la zona cubana de Miami, y por el Paseo de la Fama de este peculiar rincón de la ciudad.



El otro gran polo gastronómico de la ciudad es South Beach, donde es posible disfrutar de los sabores de cualquier lugar del planeta. El tour incluye un recorrido por la zona playera, con parada en ocho restaurantes. La visita no solo va de gastronomía, también profundiza en la historia del colorido barrio.



Atracciones

La tarjeta Miami Go es una opción muy interesante para los turistas con ganas de devorar la ciudad, ya que permite acceder a las 28 principales atracciones en Miami y sus alrededores, desde paquetes de 79 dólares. Un portal que le ayudará a conocer todas las opciones es www.disfrutamiami.com.