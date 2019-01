Inicia el concurso de Cuentos Cortos Inéditos

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

EL HERALDO abre nuevamente la convocatoria para que escritores nacionales y extranjeros residentes en el país participen en el XI Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle.



Asimismo, queda abierta la inscripción para que los niños en edades entre 10 y 12 años envíen sus obras, este sería el tercer año en que se abre el espacio para la categoría infantil.

La recepción de las mismas finalizará el jueves 28 de febrero.

Documento: Bases del concurso de Cuentos Cortos EL HERALDO 2019 infantil



Requisitos

En la categoría de adultos pueden participar los escritores mayores de 18 años, tanto nacionales como extranjeros residentes en Honduras, con una sola obra cuya extensión no debe superar las dos páginas. Los relatos deberán estar escritos en letra Arial tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.



Los trabajos se presentarán de la siguiente manera: en un documento de Word incluir el relato original, usando como firma un seudónimo, sin otro detalle que permita identificar la autoría. En otro documento de Word con el título de “Plica” incluirá el título de la obra, nombre del autor y seudónimo, lugar y fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y correo electrónico. No incluir currículo. Deberá enviar ambos archivos en un solo correo a la dirección: concursodecuentos@elheraldo.hn.



Las mismas reglas aplican para la categoría infantil, salvo que en este caso los niños podrán enviar su cuento en papel a las oficinas de diario EL HERALDO, ubicadas en la colonia Loarque, 100 metros antes de Plaza Loarque, frente a Ferromax, en horario de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM.



Premiación

La entrega del premio se realizará en un evento especial organizado por EL HERALDO el viernes 26 de abril, en el marco de la Semana del Idioma, con motivo del Día del Idioma que se conmemora el martes 23 de abril. A los ganadores se les comunicará con antelación el lugar y la hora de la ceremonia. El jurado estará compuesto por tres reconocidos escritores o académicos hondureños.



Obras eliminadas

Serán eliminadas las obras que no cuenten con la extensión y tipo de letra establecida en las bases. En la categoría infantil no se admitirán cuentos para niños escritos por adultos. Los cuentos de la categoría de adultos solo se aceptarán en formato digital al correo establecido en las bases.

Documento: Bases del concurso de Cuentos Cortos EL HERALDO 2019 adultos



Premios

Categoría de adultos

Se otorgará un Premio único y dos menciones honoríficas. Los premios son los siguientes: Premio único, medalla y pergamino de reconocimiento, 15,000 lempiras en efectivo, un paquete vacacional para dos personas y bono de compra en librería; las dos menciones honoríficas, pergamino de reconocimiento, paquete vacacional para dos personas y bono de compra en librería.



Categoría infantil

Se otorgará un Premio único que constará de: medalla y pergamino de reconocimiento, una tablet, un bono de compra en librería, membresía de cine.



Publicación

Los ganadores de ambas categorías, las dos menciones honoríficas y otros siete relatos serán publicados en una edición especial coleccionable del Día del Idioma Español, inserta en EL HERALDO.

Documento: Bases del concurso para adultos de Cuentos Cortos EL HERALDO 2019