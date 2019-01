Salvador Madrid, escritor y gestor cultural

Tegucigalpa, Honduras

Fabricio Estrada es una de las voces más valiosas de la poesía hondureña, que desde la década de 1990 se rebeló a un canon agotado en los usos del realismo social y en el lirismo taimado.



Su poesía se arraiga en formas orales que hacen resplandecer sus imágenes y en cierta retórica del discurso clásico. Dos centros que al combinarse permiten nombrar con espontaneidad los hechos poéticos y darles un énfasis grave, casi siempre en primera persona, lo que trae como efecto una evocación enérgica.



Su libro “33 revoluciones para Rodríguez” es una rara avis en nuestra tradición poética. Constituido por trece poemas de mediano aliento, es un homenaje a Sixto Rodríguez, un artista a quien no rozó la fama, un luminoso perdedor que vivió en Detroit devorado por el olvido, mientras al otro lado del mundo, en Sudáfrica, era un artista venerado: sus canciones eran banderas de lucha a favor de la conquista de los derechos humanos, pero él lo supo hasta muchos años después.



Un jurado internacional compuesto por Helen Umaña, Jorge Paolantonio y Javier Alvarado le otorgaron al libro el Premio Nacional de Poesía Los Confines 2017 “por el desarrollo de una propuesta sólida a través de recursos musicales, ecos, alusiones, asociaciones culturales, referentes históricos, geográficos y políticos, donde se refleja el tono emotivo que va in crescendo a lo largo del poemario”.



Editado por la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 2018, es un libro de hondas evocaciones sobre Honduras, sin referirse directamente a nuestra realidad. El poema también es lo que no se escribe. Esa es la grandeza de Estrada: escribir incendiando los límites, insistir furiosamente en el absurdo, en esa geografía interior que nos permite comprender los imaginarios desde otra perspectiva, universal y dialéctica, destruyendo el discurso unilateral del poder.



Fabricio Estrada ha escrito un gran libro, desenfadado y pulcro; lleno de registros léxicos populares y de códigos universales que se trastocan a través de la intertextualidad, las mutaciones del lenguaje y las reminiscencias que forjan miradas profundas del mundo. Un libro que sin hablar de Honduras nos cuenta mucho de ella, “por una extraña/ coincidencia de los tristes que tejen distancias/ y van arrastrando los continentes hacia su íntima proximidad”.