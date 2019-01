Erica Lauren, la modelo que es comparada con Meghan Markle

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Erica Lauren, una modelo estadounidense plus size, fue considerada como la hermana "gemela" de la duquesa de Sussex Meghan Markle.



La joven chica protagonizó una campaña de ropa y desde entonces no ha dejado de recibir comentarios por el supuesto parecido que tiene con la esposa del príncipe Harry.



Se dice que la marca de ropa británica Simply Be la contrató específicamente a ella por su parecido con Meghan.

Las fotografías en sus redes sociales muestran su parecido. Foto: Instagram







Ambas mujeres tienen el mismo color de cabello, pómulos parecidos, tono de piel y hasta una sonrisa similar.



Lauren, además de modelar habla sobre salud, confianza, comida, lucha con el control de peso , música, maquillaje, diversidad y sus viajes.



¿Crees que se parecen?