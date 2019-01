Un día como hoy nacieron dos íconos del género del rock, David Bowie y Elvis Presley

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un día como hoy, un 8 enero, nacieron dos de los más grandes íconos musicales del género del rock and roll del siglo XX.

El 8 de enero de 1935 nació el cantante de rock estadounidense Elvis Presley y unos cuantos años después, el 8 de enero de 1947, nació el músico y compositor británico de rock David Bowie.

Iniciando con Elvis Presley, más conocido como "El Rey del rock and roll" o simplemente "El Rey", dejó grandes éxitos como Can't Help Falling in Love, Always On My Mind, Burning Love, Heartbreak Hotel, entre otros éxitos.

El rey murió el 16 de Agosto de 1977, a los 42 años, tras sufrir un ataque cardíaco y fue encontrado en el suelo del baño por su novia, Ginger Alden. Fue declarado oficialmente muerto a las 15:30 pm. en el Hospital Conmemorativo Bautista.

David Robert Jones, más conocido como David Bowie, fue un cantante británico de rock, actor y productor discográfico. Bowie dueño de una gigantesca carrera que no conoció los límites, dejó a su nombre grandes éxitos como Under Pressure, Lets Dance, Where are we Know?, Starman, Space Oddity, entre otros.

Tras luchar en los últimos años de su vida con un cáncer de hígado, a finales del 2014, bowie, también se enfrentó a varios ataques al corazón antes de su muerte.

Cabe mencionar que, la muerte de David Bowie, fue el 10 de enero de 2016, la cual sacudió al mundo de la música, especialmente porque escasas personas estaban al tanto del cáncer que finalmente le quitó la vida.

Aquí grandes éxitos de "El Rey" y "Bowie"

1.- Elvis Presley - Can't Help Falling In Love

2.- Elvis Presley - Always On My Mind

3.- David Bowie- Under Pressure

4.- David Bowie - Starman